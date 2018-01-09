Под Саратовом мужчину убили ледорубом из-за спора о телепередаче

В Саратовской области возбуждено дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве знакомого во время новогоднего застолья.

Как сообщает областное управление СК, в одном из сел Воскресенского района 47-летний мужчина поссорился с приятелем, с которым они вместе встречали Новый год. Собутыльники не смогли договориться о том, какой телеканал им смотреть.

В итоге один из спорщиков сначала ледорубом, а потом палкой нанес несколько ударов своему знакомому, который скончался на месте.

Затем мужчина рассказал по телефону о случившемся другому знакомому, а тот вызвал полицию.

- Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила пресс-секретарь областного управления СК Екатерина Котлова.