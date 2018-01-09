В одной из больниц Ижевска умер ребенок

Ребенок погиб в одной из больниц Ижевска. Причины смерти малыша, которому был 1 год и 10 месяцев, пока не известны, сообщила "РГ" замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

- У ребенка была вирусная инфекция. Со слов докторов, он не был тяжело болен, его осматривали накануне. Ночью дома ему стало плохо, родители "скорую" не вызывали. Утром пришли в поликлинику. Уже в больнице ребенок умер. Причины смерти назвать пока не можем. У нас еще нет ни протокола вскрытия, ни гистологии, - сказала Гузнищева.

По ее словам, результаты гистологии будут известны через 7-10 дней. Тогда и можно будет говорить о точной причине смерти малыша.