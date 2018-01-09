В Оренбурге школьник до смерти забил мужчину, возвращаясь с елки

В Оренбурге по подозрению в убийстве 34-летнего мужчины задержан 15-летний школьник. По данным правоохранительных органов, подросток нанес смертельный удар потерпевшему, возвращаясь с новогодней елки.

Как сообщил во вторник Следственный комитет по региону, трагедия произошла 29 декабря 2017 года.

- Около 21 часа на остановке общественного транспорта по проспекту Братьев Коростелевых в Оренбурге был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека), - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.

Главным подозреваемым в деле стал 15-летний подросток. По версии следствия, вечером 29 декабря шесть друзей возвращались с елки домой. По дороге у них возник конфликт с прохожим, один из школьников ударил потерпевшего ногой по лицу. Вскоре тот скончался на месте происшествия.

Подросток помещен под домашний арест. Свою вину обвиняемый не признает.

Расследование продолжается.