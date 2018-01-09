Пропавшую в Перми женщину нашли убитой

Тело пропавшей в ночь с 1 на 2 января 45-летней жительницы Перми с признаками насильственной смерти нашли в пригороде краевой столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи105 УК РФ "Убийство".

Как пояснили в СУ СКР РФ по Пермскому краю, следствие располагает информацией о том, что в ночь на 2 января женщина, выйдя из ночного кафе, остановила автомобиль. Во время поездки между женщиной и 36-летним водителем автомобиля произошла ссора.

В ходе конфликта водитель остановил автомобиль между деревнями Фролы и Ферма Пермского района и задушил пассажирку. После этого выбросил тело в поле и скрылся. После задержания подозреваемый сам показал место преступления, где и было обнаружено тело убитой им женщины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.