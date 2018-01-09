В Удмуртии осудили родителей, выбросивших младенца в мусорный бак

В Удмуртии осудили родителей, которые в мороз выбросили своего новорожденного ребенка в мусорный бак. 33-летних супругов обвиняли в покушении на убийство малолетнего, сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

В декабре 2016 года около четырех часов утра несколько молодых людей нашли мусорный пакет с малышом возле подъезда дома № 8 по улице Луначарского в Глазове. Чуть позже были установлены его родители. Мужчина и женщина жили в общежитии со своими родителями и еще двумя несовершеннолетними детьми. Женщина, узнав о своей беременности, не встала на учет в больницу.

Мальчика она родила ночью в туалете, рассказала о случившемся мужу, после чего они положили его в пакет и в мороз вынесли на улицу. Ребенка нашли через 10 минут. Благодаря вовремя оказанной медпомощи его удалось спасти.

Отец ребенка получил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а мать 5,5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до момента, когда ее детям исполнится по 14 лет.