МЧС назвало причину возгорания автобуса в Иркутской области

Предварительной причиной возгорания автобуса в Иркутской области назвали короткое замыкание проводки.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, к такому выводу пришел дознаватель после опроса водителя автобус.

Напомним, в ночь на вторник на 21-м километре федеральной трассы "Вилюй" в Тулунском районе около часа ночи по местному времени (примерно 20:00 мск) загорелся пассажирский автобус Neoplan, выполнявший рейс из Иркутска в Усть-Илимск. В нем находилось 21 человека - все они вовремя эвакуировались и были отправлены в Усть-Илимск на попутном транспорте.

Контрольно-надзорные органы проводят поверку по факту пожара. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, полиция намерена поднять вопрос перед контролирующими органами о проверке в отношении должностных лиц транспортного предприятия, которые должны были организовать предрейсовую проверку технического состояния автобуса.

Какому перевозчику принадлежит транспортное средство, ни в МВД, ни в МЧС не уточнили.