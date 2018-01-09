В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Обстоятельства ДТП, в котором погибли пять человек, выясняют полицейские в Гурьевском районе Кемеровской области.

Авария произошла накануне ночью, около 23.20, на 177-м километре трассы "Кузбасс - Алтай". Легковой автомобиль Kia Ceed столкнулся с грузовиком Volvo.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Гурьевскому району.

- По предварительным данным, водитель Kia уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - В результате погибли пять человек - водитель и четыре пассажира легковой иномарки, в том числе десятилетний мальчик. Проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, продолжается.