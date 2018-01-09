Новости

Путин обсудил с Пучковым и Силуановым госпрограмму вооружения 20:00
Руководство Showtime готово приступить к четвертому сезону "Твин Пикс" 19:55
Суд отпустил под домашний арест гендиректора СУ-155 19:52
Тереза Мэй уволила скандального политика 19:38
В Твери умерла мать Михаила Круга 19:31
На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус 19:23
Медведев освободил от должности замминистра образования и науки РФ 19:22
АТОР: Россияне застряли на швейцарском курорте из-за снегопада 19:16
КНДР: Северокорейское оружие не нацелено на Китай и Россию 19:07
Захарова обвинила Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны 18:30
В США тестируют использование роя малых дронов для боевых действий 18:19
Москвичей удивило отсутствие пробок 18:12
СМИ: Латвия намерена построить военную базу в граничащем с РФ регионе 18:06
Медведчук: Попытка Украины заменить российский рынок ЗСТ с ЕС провалилась 18:02
Российская армия получит вертолеты с новыми двигателями 18:02
В Гомеле к 2020 году реализуют пять крупных инвестпроектов 18:00
Начался отбор наблюдателей на выборы президента России 17:58
Россия через суд отстояла право на водку "Столичная" 17:51
Пушков о смене польских министров: может снизить накал паранойи 17:49
На Украине за 2017 год подорожали кулинарные символы: борщ и сало 17:43
В Орле создали рабочую группу по сотрудничеству с Беларусью 17:41
Названа причина смерти обладателя Кубка СССР по футболу Матюнина 17:38
В Израиле нашли доисторическую стоянку людей с кремниевым оружием 17:38
В Мурманской области зафиксировали подземный толчок 17:19
Назарбаев озвучит 10 главных задач для Казахстана 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
На какие книжные новинки стоит обратить внимание в 2018 году
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
09.01.2018 19:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус

Текст: Михаил Сухарев

Автобус "Икарус", который следовал из Кисловодска в Дербент, перевернулся в Георгиевском районе Ставропольского края. Машина упала в кювет. По данным УГИБДД региона, в автобусе на момент ДТП находились 15 человек, включая водителя. Трое из них пострадали, их оперативно доставили в ЦРБ Георгиевского района.

В Омске в массовом ДТП на мосту пострадали три человека

- Водитель автобуса не справился с управлением из-за скользкости и резкого порыва ветра. Автобус опрокинулся, - отметили в пресс-службе УГИБДД Ставрополья.

Сейчас решается вопрос о доставке оставшихся пассажиров резервным транспортом в Дербент.

Главное сегодня

Захарова обвинила Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны
Владимир Путин упразднил жилье экономкласса
Кремль: Оставшиеся в Сирии силы способны отразить атаки террористов
Премьер Польши сменил значительную часть правительства страны
Обновление Windows "убило" компьютеры