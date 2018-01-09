На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус

Автобус "Икарус", который следовал из Кисловодска в Дербент, перевернулся в Георгиевском районе Ставропольского края. Машина упала в кювет. По данным УГИБДД региона, в автобусе на момент ДТП находились 15 человек, включая водителя. Трое из них пострадали, их оперативно доставили в ЦРБ Георгиевского района.

- Водитель автобуса не справился с управлением из-за скользкости и резкого порыва ветра. Автобус опрокинулся, - отметили в пресс-службе УГИБДД Ставрополья.

Сейчас решается вопрос о доставке оставшихся пассажиров резервным транспортом в Дербент.