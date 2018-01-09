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09.01.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане в придорожном кафе сгорел ребенок

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

В Дагестане в придорожном кафе у села Сулевкент в результате несчастного случая погиб ребенок. Еще двое детей получили ожоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского министерства здравоохранения.

В Волгоградской области двое детей погибли при пожаре

Возгорание произошло в частном одноэтажном здании в селе Сулевкент. Пока точная причина пожара не установлена. Не исключено, что это была детская шалость, нарушение работы электрических приборов или короткое замыкание. Экспертам еще предстоит выяснить подробности. Однако жертвой пожара стал трехлетний ребенок. Он погиб на месте. Еще двое мальчиков, пяти и десяти лет, спасены и в тяжелом состоянии доставлены в стационар.

Как уточнили в минздраве, после оказания первой помощи в Бабаюртовской ЦРБ пострадавшие дети были перенаправлены для дальнейшего лечения в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.

Отметим, что в ликвидации последствий ЧП было привлечено восемь сотрудников МЧС и задействованы два спецавтомобиля.

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