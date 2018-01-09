В Коми мальчик выжил после падения с пятого этажа

Следователи Коми начали проверку по факту инцидента с шестилетним мальчиком, который выжил после падения с пятого этажа.

Как сообщает пресс-служба республиканского следкома, 3 января в полицию обратилась 32-летняя жительница города Вуктыл с заявлением о пропаже сына. Женщина гостила у своего сожителя. В какой-то момент пьяные взрослые решили сходить в магазин, а ребенка заперли в квартире. Когда они вернулись, мальчик исчез.

На поиски дошкольника были брошены следователи, полицейские и спасатели. Подключились волонтеры. Через несколько часов обхода окрестных квартир ребенка нашли.

Выяснилось, что мальчик устал ждать взрослых, спрыгнул с балкона пятого этажа и по счастливой случайности упал в большой сугроб. После этого ребенок встал, отряхнулся и направился домой. В подъезде его заметили соседи и привели к себе.

При медицинском осмотре врачи не нашли на теле мальчика никаких травм - он остался цел и невредим. Сам дошкольник объяснил свой прыжок тем, что ему "стало скучно".

Мать ребенка состоит на профилактическом учете в органах полиции. По окончании проверки следователи дадут правовую оценку ее поведения и примут решение о возбуждении дела.