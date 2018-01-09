В Мурманской области зафиксировали подземный толчок

Жители двух городов Мурманской области - Кировска и Апатитов - ощутили утром 9 января подземный толчок. По сообщениям в социальных сетях, во многих квартирах в течение нескольких секунд гремела посуда и раскачивалась мебель.

- В Кировске ощущался толчок силой до 4 баллов по шкале MSK-64, - сообщил корреспонденту "РГ" Андрей Федоров, заместитель директора по научной работе Кольского филиала федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. - Это интенсивный уровень, при котором наблюдается колебание предметов, слышится дребезжание посуды и стекол.

По его словам, зафиксированы координаты эпицентра толчка - 67,637 градуса северной широты и 33,826 градуса восточной долготы. Это вблизи границы Расвумчоррского рудника в Хибинских горах, где добывается апатит-нефелиновая руда, служащая сырьем для производства минеральных удобрений.

- О причинах толчка судить пока сложно, называть данное явление природным или техногенным преждевременно, - подчеркнул ученый. - Не исключено, что толчок связан с наличием подземных выработок и общим напряженным состоянием Хибинского горного массива.