В Петербурге грузовик протаранил пассажирский автобус

Утром в центре Петербурга произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом. Лишь по случайности удалось избежать жертв.

По информации правоохранительных органов, в районе 6.30 на пересечении набережной Обводного канала и Боровой улицы грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, удар пришелся на заднюю часть автобуса, и тяжелая грузовая машина "вскрыла его, как консервную банку".

К счастью в момент ДТП пассажиров в салоне не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.