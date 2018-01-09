В Карелии подросток лишился кисти руки из-за самодельной петарды

В Петрозаводске 15-летнему подростку удалили кисть руки из-за самодельного пиротехнического устройства. Об этом сообщили во вторник в администрации городского округа.

Все случилось в минувшее воскресенье. Во время запуска петарды подросток и получил серьезную травму. В шоковом состоянии его доставили в больницу. Медикам ничего не оставалось, как ампутировать кисть руки. Из-за пиротехники пострадал и четвероклассник. Он также взрывал петарду. В больнице врачи диагностировали мальчику термический ожог рук.

Кроме того, как сообщил директор Единой дежурной диспетчерской службы Петрозаводска Сергей Димитриев, за новогодние и рождественские каникулы в результате неосторожного обращения с опасными приспособлениями был травмирован еще один подросток. Сверстник случайно выстрелил ему в глаз из пневматического пистолета.