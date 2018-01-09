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09.01.2018 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с грузовиками погиб водитель и пострадали дети

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани в районе хутора Белевцы Динского района ВАЗ-21053 столкнулся с двумя грузовиками. В результате водитель легкового автомобиля погиб, а двое детей, которые ехали с ним, получили травмы и были госпитализированы.

В Башкирии водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

- Авария произошла 8 января в 15.15, - сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - По предварительным данным, 37-летний водитель ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу и сначала боком задел один грузовик IVECO, а затем столкнулся со вторым грузовиком той же марки IVECO. Второе столкновение оказалось лобовым. Большегрузы двигались следом друг за другом.

В полиции установили, что водители грузовиков являются жителями Воронежской области, а погибший водитель - родом из Краснодарского края. В легковой машине вместе с ним ехали двое детей шести и 11 лет. Они получили травмы и после аварии были отправлены в ЦРБ Динского района.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП и его возможные причины.
 

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