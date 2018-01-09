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09.01.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд вынес приговор виновнику крушения частного самолета

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор экс-директору ГУП "Центр планерного спорта "Коктебель", который признан виновным в гибели четырех человек при крушении частного самолета Cessna 4 ноября 2015 года.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Самолет вылетел с аэродрома "Центра планерного спорта" для воздушной прогулки, не получив разрешение. Крушение произошло в районе села Отважное, когда борт возвращался на аэродром "Центра планерного спорта "Коктебель". В результате погибли четыре человека, в том числе пилот с 20-летним стажем - начальник летной службы "Центра планерного спорта" Олег Сокол и 42-летний настоятель Кизилташского монастыря отец Никон (в миру Демьянюк).

Следователи пришли к выводу, что обвиняемый не имел законных оснований для занятий предпринимательством, поскольку в штате предприятия не было квалифицированных пилотов и техников для оперативного и технического обслуживания самолета. Однако с июля по ноябрь 2015 года предприятие заработало более двух миллионов рублей, организовав незаконные полеты на самолете Cessna для желающих.

Экс-директор признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц), части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Вынесен обвинительный приговор, предусматривающий четыре года в колонии-поселении. Кроме того, взыскан один миллион рублей в пользу мужа одной из погибших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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