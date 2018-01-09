Житель Югры погиб на привязанной к машине "ватрушке"

Молодой житель города Когалыма в ХМАО погиб, катаясь на "ватрушке", привязанной к автомобилю.

Несчастный случай произошел накануне вечером. Машину Daewoo Nexia, к которой на гибкой сцепке были прикреплены детский снегокат и небольшие надувные санки с пассажирами, вела девушка. "Ватрушка" и снегокат выехали на встречную полосу и столкнулись с автомобилем Hyundai Sonata.

"В результате аварии двое молодых людей (обоим - по 23 года), которые ехали на снегокате и надувных санках, получили травмы. Один из пострадавших скончался на месте происшествия", - передает пресс-служба управления ГИБДД региональной полиции.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и причинении смерти по неосторожности.