Ребенок вылетел в лобовое стекло в ДТП на уральской трассе

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП, в котором пострадала автоледи и ее семилетний сын. Во время столкновения ребенка выбросило из машины через лобовое стекло, сообщили участники группы "На дорогах Магнитки" в "ВКонтакте".

- У ребенка сломан нос, у матери - ушибы, - сообщил один из очевидцев ДТП Дмитрий Трошин. - Скорая приехала за семь минут. За это время мы с другими водителями оказали первую помощь ребенку и собрали вещи из иномарки, которые разбросало по округе. Ребенок вылетел из детского кресла.

Как пояснили в ГУ МВД региона, авария произошла вчера на третьем километре автодороги Пласт - Южноуральск. По не установленным пока причинам Daewoo Matiz под управлением 39-летней женщины совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2115, в котором находились двое молодых людей.

От удара пострадала автоледи и ее ребенок. Однако после осмотра врачей им обоим было назначено амбулаторное лечение.

- На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.