В крупном пожаре в тюменской многоэтажке погиб мужчина

В Тюмени буквально вспыхнул девятиэтажный пансионат-малосемейка в Ткацком проезде. Как выяснили специалисты регионального ГУ МЧС, причиной ЧП стало возгорание утеплителя на четвертом этаже. На диспетчерский пульт сообщение о происшествии поступило в половине шестого вечера.

За считаные минуты пламя распространилось сначала по наружной стене здания, а затем перекинулось на крышу. Фото: Максим Слуцкий/ ТАСС

За считаные минуты пламя распространилось сначала по наружной стене здания, а затем перекинулось на крышу. По оценкам пожарных, огонь охватил площадь 500 квадратных метров - практически весь фасад.

По словам очевидцев, зрелище было не для слабонервных: зарево от полыхающей как спичка многоэтажки освещало несколько кварталов. На ликвидацию возгорания стянули 29 единиц спецтехники МЧС и 82 человека личного состава. После тушения огня пожарные приступили к проливке конструкций и осмотру здания.

- При обходе квартир обнаружили одного погибшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным горздрава, еще один человек был госпитализирован в токсикологическое отделение областной клинической больницы с отравлением угарным газом.

Всего из здания были эвакуированы 138 жителей, спасены 23 человека, в том числе два ребенка. Чтобы люди не замерзли на улице (а в Тюмени этим вечером было порядка десяти градусов ниже нуля и снегопад), к месту происшествия направили несколько автобусов городского автотранспортного предприятия. Они отвезли эвакуированных в пункт временного размещения вместимостью 180 человек, который был подготовлен в гостинице "Колос". Возможно, уже в ближайшее время кто-то из них сможет вернуться в квартиры, которые не пострадали от огня и дыма.

Теперь экстренным службам предстоит установить причину пожара, его виновных и объем причиненного ущерба.