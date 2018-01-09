В Шереметьево приземлился загоревшийся самолет из Екатеринбурга

В столичном аэропорту Шереметьево благополучно приземлился пассажирский Boeing, вылетевший из Екатеринбурга в Москву. По данным Интерфакса, во время полета на борту произошел небольшой пожар.

ЧП случилось перед самой посадкой: в салоне перед дверью в кабину пилотов стюардессы заметили дым. Они справились с очагом возгорания с помощью огнетушителя.

"Через какое-то время проводка снова начала искрить, и бортпроводники применили огнетушители повторно", - сообщили в экстренных службах.

Экипаж смог посадить лайнер, обошлось без жертв и пострадавших. На земле пассажиров эвакуировали, а Boeing отстранили от полетов.

В причинах авиационного инцидента будет разбираться транспортная прокуратура.