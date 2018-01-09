Регионам компенсируют траты на повышение зарплат бюджетников

Финансовые средства, которые регионы Российской Федерации потратят на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, частично будут компенсированы за счет средств федерального бюджета. Такое постановление, подготовленное Минфином, опубликовано на сайте кабинета министров.

Предлагаемая компенсация будет способствовать росту налогового потенциала по налогу на прибыль организаций, говорится в сопроводительной записке к документу.

В федеральном бюджете на цели предоставления дотаций в 2018 году зарезервировано 36,7 миллиарда рублей. И пойдут они тем регионам России, которые в ушедшем 2017 году смогли обеспечить "прирост поступлений в федеральный бюджет два процента налога на прибыль организаций".