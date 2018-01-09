Новости

В Минфине предложили новый способ стимулирования чиновников 07:52
Южнокорейские военные спасли в море рыбака из КНДР 07:45
Жители Москвы и Подмосковья почувствовали запаха сероводорода 07:25
Регионам увеличат ответственность за использование полученных дотаций 07:10
Ракета Falcon 9 не смогла вывести на орбиту секретный спутник США 07:08
В Пусане потушили пожар на российском танкере 06:54
В Екатеринбурге потушили пожар на складе пластика 06:50
На Камчатку циклон принесет сильный снег и ветер 06:37
Регионам компенсируют траты на повышение зарплат бюджетников 06:23
В Таиланде управлявший мотоциклом россиянин убил двух человек 06:19
Жертвами циклона "Ава" на Мадагаскаре стали 29 человек 06:12
В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли пять человек 06:02
Пушков прокомментировал отказ Эр-Рияда от поддержки сирийских боевиков 05:51
В Приамурье раскрыли двойное убийство 05:50
Япония потребовала предотвратить инциденты с вертолетами США 05:29
На Хабаровский край обрушится снежный циклон 05:28
Госдеп США побоялся возвращать своих дипломатов на Кубу 05:09
СМИ: Опра Уинфри не намерена баллотироваться в президенты США 05:09
Кит спас биолога от нападения акулы в Тихом океане 04:58
Новым лидером британских консерваторов стал Брэндон Льюис 04:43
Пушков заявил о снижении влияния США в Азии 04:40
Стартовали переговоры между Северной и Южной Кореями 04:31
На Командорах произошло землетрясение 04:27
СМИ: Митт Ромни перенес операцию из-за рака 04:22
Снежный циклон нарушил автобусное сообщение на юге Сахалина 04:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменяются правила прохождения диспансеризации в 2018 году
Как изменяются правила прохождения диспансеризации в 2018 году
Гидрометцентр сообщил о похолодании в Москве и по всей России
Гидрометцентр сообщил о похолодании в Москве и по всей России
Алексей Чеснаков - о первой неделе года с точки зрения избирательной кампании
Алексей Чеснаков - о первой неделе года с точки зрения избирательной кампании
09.01.2018 06:23
Рубрика: Экономика

Регионам компенсируют траты на повышение зарплат бюджетников

Текст: Тарас Фомченков

Финансовые средства, которые регионы Российской Федерации потратят на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, частично будут компенсированы за счет средств федерального бюджета. Такое постановление, подготовленное Минфином, опубликовано на сайте кабинета министров.

Фото: Depositphotos.com
У всех бюджетников страны повысится зарплата

Предлагаемая компенсация будет способствовать росту налогового потенциала по налогу на прибыль организаций, говорится в сопроводительной записке к документу.

В федеральном бюджете на цели предоставления дотаций в 2018 году зарезервировано 36,7 миллиарда рублей. И пойдут они тем регионам России, которые в ушедшем 2017 году смогли обеспечить "прирост поступлений в федеральный бюджет два процента налога на прибыль организаций".

Главное сегодня

В Совфеде назвали прибытие эсминца США в Одессу раздражающим фактором
Пушков заявил о снижении влияния США в Азии
Британский фрегат задействован в сопровождении российских кораблей
Радикалы разблокировали вход в Киево-Печерскую лавру
Юристы подготовят встречу Трампа со спецпрокурором США по РФ