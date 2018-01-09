Регионам увеличат ответственность за использование полученных дотаций

Регионам России, которые являются получателями дотаций из федерального бюджета, увеличат ответственность, связанную с их использованием. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе, которые внесен министерством финансов, в частности, прописано, что невыполнение обязательств по соглашениям между Минфином России и конкретным регионом по выравниванию бюджетной обеспеченности может привести к уменьшению объема дотаций. Определены сроки подписания таких соглашений - регионы должны поставить свои подписи до 1 февраля 2018 года, а финансовое ведомство подписать со своей стороны до 15 февраля.

Документ также вводит дополнительные обязательства, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства для тех субъектов РФ, которые являются высокодотационными (чьи бюджеты на 40 процентов и более состоят из дотаций из федерального бюджета). Постановление также включает в себя ряд мер, направленных на снижение уровня дотационности регионов, а приложение со списком обязательств регионов-получателей дотаций содержит 10 страниц рекомендаций и требований.