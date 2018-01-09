Ввести страхование сделок с недвижимым имуществом предложила Российская гильдия риелторов (РГР). Это позволит сохранить деньги или квартиру при оспаривании сделок. Купить страховку можно и сегодня. Но она действует в пределах определенного срока. Риелторы же настаивают, что права покупателя и продавца недвижимости можно и нужно защитить на долгие годы.

Защита прав собственности приобретенного недвижимого имущества должна действовать для всех сделок вне зависимости, проводили ее покупатель и продавец сами или нанимали риелтора, сообщили в РГР.

Реализовать эту идею можно при помощи одного из механизмов. "Первый, когда система страхования интегрирована с системой регистрации. И люди, которые подают на регистрацию прав, уплачивают небольшой сбор, страхуют таким образом переход права собственности", - рассказал "Российской газете" вице-президент РГР Константин Апрелев. Вторая система - страхование титула. Такой вид защиты владельцев недвижимости в РГР предлагают сделать схожим с ОСАГО: единые правила, единый тариф.

Риски покупки недвижимости сегодня слишком высоки. Оспорить сделку можно спустя много лет. При этом в теории это выглядит просто. Если переход права проведен с нарушениями и пострадали чьи-то законные интересы, то продавцу возвращается квартира, а покупателю деньги.

Но теория слишком далека от практики. Продавец далеко не всегда возвращает деньги, он давно их потратил, и приходится судиться. Кроме того не редки случаи, когда в договоре указывается стоимость квартиры, которая отличается от суммы, которую покупатель передал продавцу. К примеру, так продавцы часто избегали уплаты налогов. Но при оспаривании сделки вернуть получится лишь сумму, указанную в договоре.

За время владения новые собственники квартиры или дома успеют сделать ремонт, вложить много сил и денег в свое жилье, а потом потерять его, если сделка будет признана недействительной.

Закон стоит на страже интересов детей, наследников, людей с неврологическими диагнозами. Они могут оспорить сделку, даже если в самой процедуре передачи права собственности на недвижимость, претензий не было. В итоге приобретатель всегда идет на риск.

Страхование сделок позволит соблюсти интересы и покупателя, и продавца. Если сделку признают недействительной, тот, кто лишился недвижимости, получит возмещение.

Если сделку признают недействительной, тот, кто лишился недвижимости, получит возмещение

Механизм, при котором единовременная премия уплачивается в момент регистрации сделки, может быть реализован за счет создания фонда. К примеру, так сейчас защищены права вкладчиков банков, а недавно такой же механизм начал действовать для защиты прав участников долевого строительства. В этом случае небольшие взносы собираются в фонд, из которого могут быть выплачены компенсации пострадавшим.

В Российской гильдии риелторов рассказали, что такую систему можно создать с привлечением Росреестра, так как у него есть все необходимые сведения о регистрации объектов недвижимости.

Второй вариант защиты прав собственности на недвижимое имущество - утвержденный государством механизм страхования, что-то сродни полису ОСАГО. В этом случае происходит страхование всех сделок по единому тарифу, за счет чего стоимость затрат снижается до разумного уровня.

С одним объектом недвижимости совершается много сделок. Жилье, которым владеет только один собственник, большая редкость. В нынешней системе страхования каждая страховая компания сама проводит оценку рисков при страховании прав на недвижимое имущество, и чем больше сделок с объектом совершено, тем дороже будет этот вид страхования для владельца квартиры или дома, отмечают в РГР. Единые правила помогут снизить цену этой услуги. Кроме того сделка может быть оспорена спустя годы, а в результате все совершенные ранее сделки будут признаны недействительными. Поэтому предпочтительнее защитить интересы собственников жилья с помощью фонда, так как в этом случае страховка будет иметь бессрочный характер.

К тому же фонд обойдется дешевле самим участникам следок. В среднем взносы в фонд с каждой заключенной сделки могут составить 0,1 процента от стоимости недвижимости, сообщил Константин Апрелев. Он пояснил, что оценка затрат производилась на основе данных Института экономики города о количестве заключенных и оспоренных сделок с недвижимым имуществом.

При этом защита прав покупателей жилья с помощью аналога ОСАГО оценивается дороже в 50-100 раз. "В Америке, где это работает так, страхование составляет от 5 до 10 процентов от стоимости сделки", - сообщил Апрелев.

Также Апрелев отметил необходимость сделать открытыми данные реестров сделок с недвижимостью. "На мой взгляд это повысило бы прозрачность и снижало риск утраты права собственности", - сказал он.