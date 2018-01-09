Россия через суд отстояла право на водку "Столичная"

Апелляционный суд Нидерландов в Гааге подтвердил, что право на использование торговой марки водки Stolichnaya и Moskovskaya принадлежит России, сообщает газета De Telegraaf.

Это значит, что правообладатель бренда "Столичная" и "Московская" - федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт". А компании Spirits International, которая зарегистрирована в Люксембурге, предписано перестать продавать водку под этим брендом в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге - то есть, странах Бенилюкса.

Еще 16 лет назад, в 2002 году в отношении главы компании Spirits International возбуждалось уголовное дело по статье "незаконное использование товарных знаков". Через шесть лет его заочно арестовали и объявили в международный розыск, в 2007 году - обвинили в контрабанде алкоголя, организации преступного сообщества, нелегальном использовании российских товарных знаков.