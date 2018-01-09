"Россия К" покажет режиссерскую версию сериала "Меморандум Парвуса"

Канал "Россия К” с 15 января в 22:20 (повтор 08:10) начнет показ режиссерской версии сериала, который в октябре прошедшего года зрители смотрели на канале "Россия 1” под названием "Демон революции”.

Фильму вернули первоначальное название "Меморандум Парвуса". Режиссер проекта Владимир Хотиненко заинтересован в том, чтобы зрители увидели и его авторское высказывание. Телесериал сделан по мотивам сценария Эдуарда Володарского.

Время действия - 1915 год. Европа охвачена огнем Первой мировой войны. Сбежавший в Германию теоретик марксизма и публицист Александр Парвус проводит переговоры с министром иностранных дел Германской империи. Он уговаривает его выделить деньги на организацию революции в России. В то же время скрывающийся в Берне Владимир Ленин ищет спонсора, способного поддержать партию большевиков, которую он возглавляет. Парвус в свою очередь ищет человека, возглавляющего революционно настроенную и нуждающуюся в финансировании партию.

Однако, у Парвуса появляется конкурент - еще один революционер-эмигрант, также предлагающий немцам организовать в России революцию и также собирающийся использовать Владимира Ленина в своих интересах. Самому Ленину необходимо выбрать, чью сторону и чьи деньги он примет. Затем Парвус и Ленин приступают к организации забастовок в России. Разрушить их планы пытаются агенты контрразведки Алексей Мезенцев и Василий Георгиевич Туркестанов.

В ролях: Федор Бондарчук (Парвус), Евгений Миронов (Ленин), Максим Матвеев, Паулина Андреева, Дарья Екамасова, Виктория Исакова, Александр Балуев и другие.

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На телеканале "Россия К" - премьера программы "Научный стенд-ап" (19 января в 23:00). Ее идею подсказала популярная во многих странах, необычная по форме практика общения молодых ученых и широкой аудитории - Science slam. Выступления слэмеров проходят перед неподготовленной аудиторией, собравшейся в самых неожиданных местах - в клубе, баре или на рок-площадке.

Герои программы - ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Владивостока. Каждому из выступающих отводится не более 10 минут, чтобы завладеть вниманием слушателей. Как будет строиться общение - академично, театрально, под музыку или в стиле рэп - решает оратор.

Финалистов выбирают зрители, присутствующие в зале. Победителя первого сезона определит жюри: доктор биологических наук Константин Северинов, доктор психологических наук Мария Фаликман, кардиолог и участник международных научных стенд-апов Йоханнес фон Борстель, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по IT Владимир Определенов, председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс. Ведущие - Владимир Раевский и Никита Белоголовцев.