Румынские венгры потребовали автономии для Трансильвании

Политические партии венгров в Румынии потребовали территориальной автономии для Трансильвании, а также особого статуса для региона Парциум. Соответствующее заявление в понедельник приняли лидеры "Демократического союза венгров Румынии", Гражданской венгерской партии и Народной венгерской партии Трансильвании.

Секуи - этнически близкое к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Они выступают за создание автономии, однако румынские власти квалифицируют это как сепаратизм. До 1918 года Трансильвания была частью Австро-Венгерской империи. На сегодняшний день там проживают около 1,3 миллиона венгров, или 6,5 процента населения Румынии.

"Считаем, что территориальная автономия секуйского края должна конкретизироваться в форме автономного региона в его исторических границах, - цитирует ТАСС принятое в Клуже-Напоке заявление. - Его руководящий орган должен иметь региональные законодательные и исполнительные полномочия в области образования, культуры, информации, экономики, а также в области функционирования административного аппарата. Венгерский язык должен быть равным по статусу румынскому языку".

Лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня назвал требование территориальной автономии для секуйского края "неконституционным и неприемлемым". "Этот вопрос не подлежит обсуждению", - подчеркнул он.