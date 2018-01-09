Семьи экипажа "Сан-Хуан" попросили о встрече с президентом Аргентины

Семьи членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" намерены встретиться c министром обороны Оскаром Агуадом и президентом страны Маурисио Макри. У главы государства близкие подводников хотят попросить об увеличении количества поисковых групп.

Родственники членов экипажа ранее уже просили о приеме, но их просьба осталась без ответа, передает РИА Новости.

На прошлой неделе несколько родственников пропавших моряков отправили письмо с благодарностью за помощь в посольство России, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. "У нас ничего не осталось, кроме России", - отметили они.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пропала 15 ноября. На борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.