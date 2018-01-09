СМИ: Латвия намерена построить военную базу в граничащем с РФ регионе

Национальные вооруженные силы Латвии в ближайшие годы намерены создать военную базу в регионе Латгалия, который граничит с Россией, и дислоцировать на ней от 200 до 300 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что первая военная база будет располагаться в поселке Лузнава Резекненского края на территории в 20 гектаров, где раньше была Лузновская профессиональная школа. Согласно имеющейся информации, школа занимала практически половину поселка, и в последние годы инфраструктура, на благоустройство которой потрачено более миллиона евро, не использовалась. "Это несколько пятиэтажек, гаражи, мастерские, спортивный комплекс", - пишет интернет-портал Delfi.

На базе планируется размещение спортивного комплекса, служебной гостиницы гарнизона, квартир, столовой и учебных помещений. Вместе с тем также планируется выделение жилых площадей и для семей военнослужащих, однако каким образом будет решаться этот вопрос, пока не ясно.

В то же время, как заявил исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгар Блинов, поселок оживет с прибытием новых жителей. "Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура - будет и общественный порядок, который здесь, очевидно, необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма", - отметил он.