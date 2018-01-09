СМИ: Опра Уинфри не намерена баллотироваться в президенты США

Американская телеведущая Опра Уинфри не планирует участвовать в президентских выборах США в 2020 году. Об этом, как передает РИА Новости, телеканалу NBC сообщил некий источник.

"Это не произойдет. У нее нет намерения баллотироваться", - сказал он.

Уинфри в воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". Вскоре после этого в американских СМИ появилась информация о том, что телеведущая рассматривает возможность участия в президентских выборах.

В свою очередь пресс-служба Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.