Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4340. Видеозапись под названием "Ансамбль Христа спасителя и мать сыра земля Коллайдер", продолжительностью 03 минуты 04 секунды, начинающаяся словами "Надо землю покрестить, иитить-переитить... Каково жить на некрещенной земле?" и заканчивающаяся словами "Пусть еб..т коллайдер, (Госпади Исусе!). Пусть еб..т коллайдер (... Матери Божьей!). И наконец-то исчезнут евреи! (Такие хорошие люди евреи!). Иисусу Христу! В ливреях", обнаруженная на сайте "http://www.vk.com" в учетной записи пользователя "Роман Константинов" (http://vk/com/r.konstantinov2014) (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 06.09.2017 и дополнительное решение Южно-Сахалинского городского суда от 10.10.2017);

4341. Видеозапись под названием "Бухенвальд Флава-Мой друг Гитлер", продолжительностью 02 минуты 20 секунд, начинающаяся словами "На нож еб...ла пархачей!..." и заканчивающаяся словами "Все зае...ом, зае...ом", обнаруженная на сайте "http://www.vk.com" в учетной записи пользователя "Роман Константинов" (http://vk/com/r.konstantinov2014) (решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 06.09.2017 и дополнительное решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 10.10.2017).

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