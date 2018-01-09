Трамп признан главным гонителем свободы прессы в мире

Американский президент Дональд Трамп является лидером, который больше, чем кто-либо, подрывает свободу средств массовой информации. Об этом объявил базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

"Трамп в отличие от своих предшественников последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерами", - цитирует ТАСС заявление правозащитной организации.

КЗЖ также отмечает, что при правлении Трампа минюст США не следовал "курсу приверженности нормам, призванным защищать источники информации журналистов, а госдепартамент предложил сократить финансирование международных организаций, помогающих соблюдать принятые в мире нормы поддержки свободы самовыражения".

Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно публикует о нем недостоверные сведения. Так, в феврале он указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля". В марте Трамп назвал врагами американского народа газету The New York Times, телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC.

В воскресенье хозяин Белого дома перенес на 17 января присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года".