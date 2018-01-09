Трамп решил побороться за пост президента на следующих выборах

Президент Дональд Трамп намерен снова баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Опра Уинфри или кто-то еще - бросит нам на следующих выборах", - отметил заместитель пресс-секретаря. "Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя", - добавил он.

Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Вступил в должность 20 января 2017 года.