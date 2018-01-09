В Гомеле к 2020 году реализуют пять крупных инвестпроектов

Пять крупных инвестпроектов реализуют в Гомеле к 2020 году. Это предусмотрено программой социально-экономического развития Гомеля на 2016-2020 годы, которая опубликована на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, на предприятии "Салео-Гомель" будет организовано производство гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики, на "ЛКСН-Колос" будет создано высокотехнологичное производство по обработке металлов. ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" проведет модернизацию в целях создания мощностей по выпуску адаптеров для высокопроизводительных комбайнов. Производство и выпуск мебели будет налажен на предприятии "Делком-40". Также запланировано строительство многофункционального торгового комплекса на пересечении улиц Советской и Каменщикова.

Программа подготовлена исходя из преемственности перспективных целей и приоритетов социально-экономического развития Гомеля в 2011-2015 годах и направлена на повышение уровня занятости населения, рост экспорта, привлечение иностранных инвестиций и применение информационных систем и технологий для достижения главной цели текущего пятилетия - повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

Документом определено, что негативное влияние внешних и внутренних факторов будет компенсировано за счет реализации конкурентных преимуществ областного центра - наличия высококвалифицированного трудового, производственного, научно-технического потенциала, развитой производственной и социальной инфраструктуры, выгодного географического положения, многоотраслевого характера экономики и др. Среди основных направлений развития Гомеля - рост высокотехнологичного сектора экономики за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, создание производств, использующих местные виды сырья, установление и развитие международных отношений и контактов, улучшение инвестиционного климата.

Наряду с развитием традиционных отраслей экономики (металлообработка, машиностроение, деревообработка), упор будет сделан на создание экспортно ориентированных предприятий.



