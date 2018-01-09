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Рубрика: Экономика

В Минфине предложили новый способ стимулирования чиновников

Текст: Тарас Фомченков

Предельную численность чиновников федерального уровня могут сократить - проект постановления правительства за авторством министерства финансов размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

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Размер сокращения не указан ни в проекте документа, ни в пояснительной записке к нему, однако прописано, что сэкономленные в результате таких действий финансы будут направлены на материальное стимулирование как федеральных служащих, так и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. И этот объем средств будет сохраняться на текущий 2018 и последующие годы, говорится в проекте документа.

В настоящий момент в России насчитывается по данным Росстата порядка 1,5 миллиона чиновников на уровне регионов и около 50 тысяч госслужащих федерального уровня. При этом средняя зарплата последних по данным статического ведомства составила в 2016 году 115 тысяч рублей.

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