В Минфине предложили новый способ стимулирования чиновников

Предельную численность чиновников федерального уровня могут сократить - проект постановления правительства за авторством министерства финансов размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Размер сокращения не указан ни в проекте документа, ни в пояснительной записке к нему, однако прописано, что сэкономленные в результате таких действий финансы будут направлены на материальное стимулирование как федеральных служащих, так и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. И этот объем средств будет сохраняться на текущий 2018 и последующие годы, говорится в проекте документа.

В настоящий момент в России насчитывается по данным Росстата порядка 1,5 миллиона чиновников на уровне регионов и около 50 тысяч госслужащих федерального уровня. При этом средняя зарплата последних по данным статического ведомства составила в 2016 году 115 тысяч рублей.