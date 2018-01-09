В Нью-Йорке началось расследование прорыва водопровода в аэропорту

Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке связан с погодными условиями. В настоящее время стартовало расследование причин и обстоятельств аварии, передает ТАСС.

"Почему продолженная внутри помещения труба не была снабжена всепогодной изоляцией? Мы хотим знать, повлияли ли иные факторы на сбой авиасообщения", - отметил исполнительный директор Управления воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси Рик Коттон.

Авария стала причиной прекращения приема международных рейсов в четвертом терминале и подтопления в его помещениях. Сотрудники воздушной гавани провели частичную эвакуацию пассажиров.