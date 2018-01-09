В Пханмунчжоме начались межкорейские переговоры

Сегодня утром в разделяющей Юг и Север Кореи демилитаризованной зоне (ДМЗ) в местечке Пханмунчжом стартовали первые за последние два года межкорейские переговоры. Главной темой консультаций является вопрос об участии делегации КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Не исключено, что повестка дня переговоров будет расширена.

Для южнокорейских СМИ эта тема сегодня является самой главной, а потому к переговорам приковано огромное внимание. Непосредственно за началом переговоров прибыли наблюдать 250 журналистов, включая представителей около 50 зарубежных СМИ.

Консультации проходят на южнокорейской стороне ДМЗ в здании "Дом мира", а потому представители Республики Корея (РК) на правах принимающей стороны прибыли к месту переговоров раньше, примерно в 8:46 по местному времени (2:46 по Москве). Северокорейская делегация, как было оговорено заранее, пересекла ДМЗ пешком в 9:30 и дошла до "Дома мира", где члены делегаций Юга и Севера - по пять человек с каждой стороны - пожали друг другу руки на первом этаже, а затем уже поднялись на второй этаж непосредственно в зал для консультаций. Формально переговоры стартовали в 10 часов утра по сеульскому времени.

Для прессы главы делегаций немного пообщались открыто, демонстрируя журналистам самое хорошее настроение. Северокорейский представитель, председатель Комитета по мирному объединению Родины Ли Сон Гвон выразил надежду, что сегодня Север и Юг смогут "сделать очень ценный новогодний подарок для всей корейской нации", дав понять, что КНДР нацелена на положительный исход переговоров. Ли также образно сравнил два последних года межкорейских отношений, которые были очень непростыми и полными конфликтов, с зимой, когда река покрыта льдом. Но добавил, "что под любым льдом всегда быстро и сильно течет вода", имея в виду желание двух Корей нормализовать отношения.

Руководитель южнокорейской делегации министр объединения Чо Мён Гюн также отметил, что два последних года были, к сожалению, наполнены межкорейским противостоянием, но выразил надежду, что этому теперь положен конец. "Как у нас говорят, "начало - это половина дела", а потому нам хотелось бы, чтобы все прошло на основе этого духа и в атмосфере взаимного желания и воли добиться хорошего результата", - заявил Чо.

Далее все десять человек делегаций двух стран продолжили переговоры в закрытом формате. Как стало известно, через час совместного общения консультации продолжились в узком формате между лишь главами делегаций. Впрочем, за всем ходом переговоров в режиме реального времени имеют возможность наблюдать правительства и лидеры двух стран из Сеула и Пхеньяна. В "Доме мира" стоит специальное оборудование видеотрансляции, потому руководство Южной Кореи, включая президента Мун Чжэ Ина, имеет возможность все видеть и слышать в прямом эфире лично. Для северокорейской стороны предусмотрена прямая звуковая трансляция.

Ожидается, что переговоры завершатся сегодня во второй половине дня. Не исключено, что помимо участия КНДР в Олимпиаде-2018 будут обсуждены и другие темы межкорейского сотрудничества, включая встречи разделенных семей и прочие мероприятия.

Напомним, что желание КНДР принять участие в Олимпиаде-2018 в ходе новогоднего послания озвучил Ким Чен Ын. В Южной Корее, где уже неоднократно призывали представителей Севера приехать на состязания, это известие приняли с радостью. В течение последних дней Юг и Север Кореи восстановили не функционировавший почти два года канал телефонной связи в Пханмунчжоме.

Президент США Дональд Трамп и лидер Республики Кореи Мун Чжэ Ин договорились, что на время Олимпийских и Паралимпийских игр Сеул и Вашингтон не будут проводить регулярных крупномасштабных маневров, чтобы не провоцировать КНДР, которая с большой напряженностью реагирует на учения. Трамп также заявил, что США "на сто процентов поддерживают" усилия Мун Чжэ Ина на развитию межкорейского диалога.