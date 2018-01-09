В Сеуле призвали активизировать экономическое сотрудничество с РФ

"Экономическое сотрудничество Южной Кореи с Россией и Китаем будет способствовать решению ядерной проблемы Пхеньяна, а также содействовать развитию межкорейского экономического партнерства", - заявил председатель южнокорейского президентского Комитета по экономическому сотрудничеству на северном направлении Сон Ен Гиль. В интервью местной англоязычной газете The Korea Times политик, который хорошо известен в Москве и является влиятельной фигурой в правящей партии Южной Кореи, призвал активизировать связи Сеула с Москвой и Пекином.

По мнению политика, укрепление сотрудничества Южной Кореи с РФ и КНР позволит сделать КНДР более открытой миру страной, что будет способствовать проведению экономических реформ и внедрению рыночных отношений в Стране чучхе.

"В настоящий момент экономика Южной Кореи слишком сильно зависит от торговли с двумя главными партнерами (Китай и США - прим. "РГ")… Доля России же во внешнеторговом обороте нашей страны - всего лишь 1,2 процента. Это показывает, насколько велик потенциал Новой северной политики", - заявил Сон Ен Гиль.

Сон отметил необходимость диверсификации поставок природного газа, указав на Россию как на главного кандидата в плане страны, у которой Южной Кореи стоит увеличить закупки газа. Политик отметил, что в конце января он намерен лично посетить полуостров Ямал в России, чтобы оценить ситуацию и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в сфере поставок газа.