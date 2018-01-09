В США тестируют использование роя малых дронов для боевых действий

Каждые шесть месяцев американские военные планируют проводить испытания по использованию роя малых дронов для боевых действий. В перспективе такая тактика будет применяться на суше, в воздухе и на море, сообщает газета Kronen Zeitung.

В октябре 2016 года на учениях в Калифорнии с трех военных самолетов выпустили 103 малых дрона для выполнения конкретных тренировочных задач. Сверхмалые беспилотники, в том числе, можно эффективно использовать для наступления в городских условиях, считают специалисты. Командование получит перед противником значительное преимущество, получая в режиме реального времени полную информацию с поля боя.

В Пентагоне считают, что по соотношению "цена-качество" мини-дроны могут успешно конкурировать с более дорогостоящими образцами вооружения и военной техники, однако пока у них ограниченный радиус действия. В целях экономии беспилотники будут создаваться из стандартных элементов, которые уже производятся американской промышленностью.