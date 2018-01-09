Этот год для московского ЦСКА начался непривычно. Флагман отечественного баскетбола сначала проиграл на групповом этапе Евролиги "Барселоне", а затем потерпел и первое поражение в Единой лиге, уступив на своем паркете краснодарскому "Локомотиву-Кубани". Впрочем, даже эти неудачи не помешали армейцам сохранить лидерство в обоих турнирах.

Большую часть карьеры Виктор Хряпа провел в ЦСКА. И выиграл с армейским клубом все, что только можно. Фото: Михаил Синицын / РГ

А чуть ранее корреспондент "РГ" побывал вместе с ЦСКА на выездном матче команды против испанской "Басконии", закончившемся победой "красно-синих". И на обратном пути обстоятельно побеседовал с капитаном и живым символом московского клуба Виктором Хряпой, который даже в 35 лет продолжает выступать на высочайшем уровне.

Виктор, как вы находите мотивацию из года в год проходить через все это? Сборы, перелеты, столько матчей на высочайшем уровне.

Виктор Хряпа: Мотивация - это внутреннее желание человека двигаться к той или иной цели. Пока у меня есть желание играть в баскетбол, и я в него играю. Конечно, самая тяжелая часть из того, что вы обозначили - это предсезонка. В ней больше физической нагрузки. Не так много игр, как тренировок, всевозможных легкоатлетических занятий. В моем возрасте это, наверное, самая тяжелая часть. Но мы пытаемся этот момент корректировать, иногда работать по индивидуальной программе. Тренеры и доктора за этим следят, поэтому в последние годы все проходило гладко и безо всяких эксцессов.

Что с годами меняется в плане подготовки?

Виктор Хряпа: Если в молодости все проходит очень быстро и гладко, а процесс восстановления больше естественный, природный, чем какие-то дополнительные процедуры, то с возрастом, наоборот, приходится уделять больше внимания базовым упражнениям в тренажерке, чаще заходить в медицинский штаб, после каждой тренировки держать лед. То есть больше профилактические меры.

Вы уже успели сыграть со всеми соперниками в Евролиге. Кто впечатлил больше всего?

Виктор Хряпа: Конечно, нужно отметить те команды, которые составили нам конкуренцию и нас обыграли. При этом испанский "Реал", которому мы уступили, имеет много проблем из-за травм баскетболистов. Турецкий "Фенербахче" играет то хорошо, то плохо. Нет таких команд, которые идут без поражений в этом сезоне. И тяжелый график как раз способствует тому, что у других команд появляются шансы победить сильных соперников. Если раньше мы готовились к матчу неделю и у слабой команды шансов было не так много, то сейчас игры чаще. Случаются и победы, и поражения. Команды более ровные, все пытаются держаться на хорошем уровне. И это гораздо интереснее для болельщиков.

ЦСКА прилично изменился в межсезонье. Ушел Милош Теодосич, и теперь основной разыгрывающий - Серхио Родригес. Команда стала сильнее?

Виктор Хряпа: Она как была сильной, так и осталась. Изменения скорее касаются стиля. Когда меняется один из основных разыгрывающих, соответственно, немножко меняется и стиль. Серхио играет немножко по-другому, понадобилось время, чтобы к нему адаптироваться, и ему самому адаптироваться к команде. Но результаты, и то, что мы идем на первом месте, показывают, что мы по-прежнему играем хорошо.

Для новичков есть какие-то испытания, когда они приходят в ЦСКА? Песню спеть или еще что-то в этом роде?

Виктор Хряпа: Основное испытание для новичков - церемония открытия сезона. Они приезжают к нам непривыкшие к такому размаху, к широкой русской душе. Когда нужно что-то петь, выступать, то есть демонстрировать перед командой какие-то свои небаскетбольные таланты. Ну а в раздевалке никаких испытаний нет. У нас дружный коллектив. Принимаем всех тепло, помогаем советами, чтобы игрок быстрее адаптировался в жизненном плане и думал только о баскетболе.

При этом за пределами площадки вы не то чтобы все время вместе - каждый как будто чем-то своим занят. Полтора десятка мужчин сильно устают друг от друга по ходу сезона?

Виктор Хряпа: Конечно, нужно находить время для отдыха и от баскетбола, и от партнеров. С учетом графика мы проводим очень много времени вместе. Каждому человеку нужно свое личное пространство, и каждый старается заполнить его по-своему. Кто смотрит фильмы, кто-то слушает музыку, кто-то просто отдыхает. Но это не означает, что он отошел от коллектива и он - единоличник. Мы все это понимаем. Самое сложное в этом плане - та же предсезонка. Когда ты в одном месте минимум неделю. Каждый день один и тот же процесс, одни и те же лица.

Я обратил внимание, что в командном автобусе, в самолете игроки не говорят о баскетболе. Так случайно получается?

Виктор Хряпа: Хватает времени в раздевалке, после игры выплеснуть эмоции и обсудить быстренько какие-то моменты. А в автобусе пытаемся просто общаться на другие живые темы, чтобы быть всегда в позитивном настроении. Хотя иногда проскакивает. Все зависит от игры, от эмоционального уровня. Если кому-то есть что сказать, всегда готовы поддержать и выслушать.

Меня впечатлил момент - когда мы выезжали в аэропорт, один из игроков проспал, и все его ждали. Но когда он зашел в салон, никто слова ему не сказал.

Виктор Хряпа: Это солидарность. Не думаю, что он специально проспал. Или перепутал время, или будильник не сработал. Посмотрим с другой стороны - когда ты проспал, ты прекрасно все понимаешь. Что ты идешь в автобус, где тебя все ждут с недовольными лицами, и каждый тебя ткнет за то, что ты проспал. Мы этого делать не стали. Я один на один ему сказал - "давай в следующий раз не будем так делать". И он прекрасно все понял.

Виктор Хряпа: Мы все понимаем, что это наши атлеты. И если даже они будут под нейтральным флагом, все равно будем за них болеть

У вас были такие случаи?

Виктор Хряпа: Пару раз за всю карьеру. Однажды меня не разбудили, а в другой раз проспал. Но никаких особых последствий для меня не было. Так как это не повторяется часто, все понимают, что это - случайность.

В ЦСКА есть система штрафов?

Виктор Хряпа: Есть внутренний регламент клуба, где прописано поведение игроков. Все в разумных пределах.

И кто за штрафы отвечает? Не вы ли, на правах капитана?

Виктор Хряпа: Если бы капитан за всеми следил и собирал штрафы, то он был бы первый враг. Это больше устрашающие меры, которые применяются на практике крайне редко. И за это отвечает руководство клуба. Капитан - он часть команды, и не может отвечать за карательные действия против своих же игроков.

В футболе, хоккее капитана видно сразу из-за повязки, нашивки. В баскетболе такого нет. Это как-то меняет вашу функцию?

Виктор Хряпа: Да, в баскетболе немножко по-другому. Так как игра более динамичная, есть даже такое понятие - кто капитан на площадке. Капитан ведь не может играть все время. И эта роль, мне кажется, больше отходит к лидерам, которые несут ответственность за всех остальных игроков.

При этом в раздевалке слово именно вы берете?

Виктор Хряпа: Ну конечно. Когда вся команда в сборе, есть вертикаль власти, которую никто не отменял (улыбается): главный тренер, потом капитан. Есть у нас и помощник капитана - это Кайл Хайнс.

У вас трое детей. Успеваете заниматься их делами?

Виктор Хряпа: Все свое свободное время я пытаюсь заниматься детьми. Мне это нравится, семья для меня приоритет. Всем детям поровну не удается времени уделить. Потому что у взрослых уже тренировки, школа, они в своем рабочем графике. А маленькая Света всегда дома, поэтому ей больше времени достается. Когда папа приезжает, можно ее поносить на руках, поиграть с ней, помочь жене по дому.

Ваш старший сын тоже баскетболом занимается?

Виктор Хряпа: Да. В нашу школу ходит, в ЦСКА.

Хотите, чтобы он по вашим стопам пошел?

Виктор Хряпа: Все зависит от него. Конечно, я хочу, чтобы он добился успехов в спорте. Но прекрасно понимаю, что спорт - это внутреннее желание. Если в нем проснется спортсмен, он может добиться любых результатов.

А спортсмен должен проснуться с годами? Разве это не в раннем детстве происходит?

Виктор Хряпа: Нет, не с детства. У каждого человека по-разному. Когда возникает желание и ты понимаешь, что тебя туда тянет и без этого ты не можешь. Это означает, что ты будешь отдаваться по максимуму, чтобы достичь своей цели. Это приходит в определенном возрасте. Если бы все было так просто, у нас была бы армия спортсменов. Но так как это происходит случайно, никто не знает, когда это произойдет и у кого.

А у вас когда наступило?

Виктор Хряпа: Лет в 13-14. До этого я просто ходил заниматься баскетболом. А потом осознал, что мне это нравится все больше и больше, я получаю от этого удовольствие и меня туда тянет.

В вашей карьере было немало славных побед. Но все равно финал Евролиги-2016, когда вы своим подбором спасли команду - это что-то особенное?

Виктор Хряпа: Да, здесь много моментов. Сезон был не очень удачный. Два перелома руки в одном и том же месте. В принципе, на "Финал четырех" я вышел под собственный риск. Потому что врачи еще не разрешали мне играть. С медицинским штабом было принято решение взять этот риск на себя и ради "Финала четырех" попробовать форсировать. Это добавляет знаковости событию. Я оказался там, где должен был, и дал дополнительный шанс команде на победу.

Это сильно - рисковать здоровьем ради одной игры.

Виктор Хряпа: Что тут сказать? Чемпионский матч, который решал все. Удалось в нем победить. Но сколько спортсменов каждый день рискует своим здоровьем. Мы же не знаем об этом. Видим только верхушку айсберга.

Летом вы продлили контракт с ЦСКА. Не было мысли сменить клуб и перейти туда, где играть могли бы больше?

Виктор Хряпа: Почти вся моя карьера прошла в ЦСКА, и здесь тяжело уходить в какую-то другую команду. Поэтому конечно же предпочтение было остаться в ЦСКА и в Москве. С тремя детьми не хочется куда-то переезжать, когда все уже ходят в школы-садики, и под занавес карьеры что-то менять.

Вы представляете себя в каком-то другом клубе, не ЦСКА, играющим в баскетбол?

Виктор Хряпа: В данный момент не представляю. Хотя есть у меня видеозаписи из "Автодора", из "Портленда", из "Чикаго". Все мы с чего-то начинали и по той или иной лестнице шли. Но большая часть карьеры отдана ЦСКА.

При этом вы болеете за ЦСКА в других видах спорта?

Виктор Хряпа: Я болею за тех, кто мне нравится. Но не являюсь фанатом, который постоянно следит. Если будет идти нейтральный матч, буду выбирать, кто мне больше нравится. А в брендах у меня нет предпочтения.

На Олимпиаду в Пхенчхан поедет не сборная России, а олимпийские атлеты из России. Без флага, без гимна. Как на это смотрит человек, который сам прошел две Олимпиады и привез медаль из Лондона, выступая все-таки под своим флагом?

Виктор Хряпа: Ну а на что нужно смотреть? На факты, которые уже есть. И на то, что у нас нет выбора, кроме как ехать под нейтральным флагом. У любой стороны есть две медали, а все виды спорта разные. Некоторые атлеты готовятся к Олимпиаде четыре года. Только к ней. Понятно, проходя какие-то промежуточные этапы, соревнования, но все это именно ради Олимпиады. У них нет таких контрактов, как в игровых видах спорта. И лишать их права поехать на Олимпиаду? Тогда не нужно готовить атлетов. Другая сторона медали - конечно, все хотят поехать под своим флагом. Мы достойны быть там. Но ввиду последних событий не имеем такой возможности. Отказаться - наказать своих спортсменов. Все мы понимаем, что это наши атлеты, все мы за них переживаем. И даже если они будут под нейтральным флагом, мы все равно будем за них болеть.

Бронзовая медаль Лондона-2012 в вашей коллекции, наверное, особое место занимает?

Виктор Хряпа: У меня все медали лежат в одном месте. Единственное - награды за сборную и за клуб отдельно собраны.

Я имею в виду не физически...

Виктор Хряпа: Да, действительно. Она у меня вот здесь (показывает на сердце. - Прим. авт.). Я знаю, чего мне стоило и всей команде ее добыть. То же самое касается и Евробаскета-2007.

После всех этих допинговых историй к ЦСКА как к российскому клубу изменилось отношение? Может, вас чаще офицеры ВАДА проверять стали?

Виктор Хряпа: Да нет, все уже давно было. И допинг-контроль этот - внеплановый, и после матчей. Некоторых игроков в случайном порядке берут на постоянный контроль на год, когда тебя в любой момент могут проверить. При этом давайте воспользуемся вашими профессиональными данными. Ну сколько баскетболистов было поймано на допинге?

Не припомню таких случаев.

Виктор Хряпа: Самые громкие скандалы, о которых мне известно за все 20 лет карьеры - это максимум марихуана в паре случаев была. Возвращаясь к вашему вопросу - да, за нами следят. Как и за всеми спортсменами. Но это не тот вид спорта, чтобы кого-то ловить.

Вы себя популярным ощущаете?

Виктор Хряпа: Москва - мегаполис, в котором всем не до этого. Все бегут куда-то, заняты своими мыслями. Если узнают, то в формате: "А, это вы". И дальше побежали.

Скоро открывается станция метро ЦСКА, где вам памятник установлен. Больше должны узнавать?

Виктор Хряпа: Да, должна быть скульптура. Откроют метро - посмотрим. Сам я ее больше не видел с тех пор, как ее готовили. Только на фотографиях на официальном сайте метрополитена.

Какие чувства испытываете, когда при жизни памятник ставят?

Виктор Хряпа: Баскетбол достоин быть представлен на станции ЦСКА. И большая честь быть выбранным для образа скульптуры. Это не мой личный пьедестал, а олицетворение всего нашего баскетбола, в том числе и советского. Очень большой промежуток времени охвачен этой статуей. Мы все помним наших ветеранов, золотые олимпийские медали Мюнхена, современную историю баскетбола.

Досье "РГ"

Хряпа Виктор Владимирович

Родился 3 августа 1982 года в Киеве

Карьера: "Химик" Энгельс (1999-2000), "Автодор" Саратов (2000-2002), ЦСКА Москва (2002-2004, с 2008 г. по наст. вр.), "Портленд Трэйл Блейзерс" Портленд, США (2004-2006), "Чикаго Буллз" Чикаго, США (2006-2008).

Достижения: чемпион Евролиги (2007/08, 2015/16), чемпион Европы (2007), бронзовый призер Олимпиады (2012), бронзовый призер чемпионата Европы (2011), 12-кратный чемпион России, 7-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, обладатель Кубка России (2010), лучший игрок защитного плана Евролиги (2009/10), трижды выбирался в символические пятерки Евролиги по итогам сезона, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012).