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Рубрика: Экономика

Законы 2018 года, которые могут изменить жизнь россиян

Текст: Георгий Панин
В 2018 году будут рассмотрены важные законы, которые должны вступить в силу в течение года. Подробнее об этих документах "Российской газете" рассказал Роман Алексеев, руководитель юридического департамента Castle Family Office в России и СНГ.

Криптовалюта и майнинг попадут под контроль властей

В 2018 году может заработать закон, который будет регулировать криптовалюту, майнинг и ICO (первичное размещение токенов). Пока же законопроект по этому направлению еще только разрабатывается. Владимир Путин дал правительству и ЦБ РФ срок до 1 июля 2018 года.

Фото: depositphotos.com
Названа реальная стоимость биткоина

В своем законопроекте "о цифровых финансовых активах" Минфин предлагает ограничить привлечение средств через ICO (англ. Initial Coin Offering) до 1 млрд рублей. Кроме того, ритейл-инвесторы (то есть, не признаваемые квалифицированными инвесторами по российским законам) смогут дать не более 50 000 рублей на отдельный стартап. Сами ICO-проекты должны будут отвечать определенным требованиям (степень раскрытия информации о проекте и ее инвесторах, а также ценообразование токена). Регулятором этого рынка назначат Центральный Банк России. Скорее всего, власти не будут вводить с порога жесткое регулирование, иначе стартапы могут начать миграцию в более "либеральные" юрисдикции.

В России пересчитают прожиточный минимум

В 2018 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9489 рублей. Это 85% от величины прожиточного минимума. Это означает повышение зарплат и связанных с ними выплат для многих россиян. Кроме того, принятый в конце 2017 года закон требует дальнейшего увеличения МРОТ до 100% прожиточного минимума уже с 1 января 2019 года.

Новая амнистия зарубежных капиталов

Этот законопроект также не заставит себя ждать и после оперативного принятия вступит в силу до конца 2018 года. Ужесточение западных санкций заставляет все больше нервничать держателей активов за рубежом, что создало благоприятную почву для новой "амнистии" держателей офшорных компаний и счетов. Нельзя сказать, что прошлый закон пользовался огромным спросом со стороны бизнеса, но и время было другое. К тому же, предыдущие правила содержали ряд объективных недостатков, которые удерживали многих людей от раскрытия активов. Теперь у правительства есть возможность учесть предыдущий опыт при создании нового законопроекта.

Стоит отметить, что для некоторых это последний шанс снять вопросы по зарубежным активам, так как уже в конце 2018 года российские налоговики получат информацию по зарубежным счетам наших граждан от более чем 70 стран мира в рамках Единого стандарта отчетности (англ. CRS).

В России ограничат еще одну мошенническую схему

ЦБ России подготовил предложения по регулированию краудфандинга в стране для защиты кредиторов от риска мошенничества и потери средств. Краудфандинг - это привлечение средств для финансирования какого-либо проекта (благотворительность, сбор средств на лечение и так далее). В 2018 году Банк России создаст "песочницу" для тестирования новой регуляторной среды, участия в которое примут около 20 компаний из числа участников рынка краудфандинга. В песочнице будут работать онлайн-площадки для организации взаимного финансирования или краудфандинга.

Фото: depositphotos
Через два года Россия сможет отказаться от импортного сыра

Нового закона стоит ждать до конца 2018 года, так как тема регулирования краудфандинга стала еще более актуальной с появлением на рынке ICO. Дело в том, что некоторые ICO-проекты представляют собой ни что иное, как краудфандинг-платформу.

Основные требования регулятором будут предъявляться к репутации владельцев и менеджмента площадки, системе управления рисками, хранению и работе с данными, включая защиту персональных данных инвесторов, а также к соблюдению принципа "знай своего клиента", то есть инвестора.

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