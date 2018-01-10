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Овен

Вам представится возможность исправить ошибки недавнего прошлого. Похоже, некоторые решения были приняты впопыхах.

Телец

Побольше оптимизма и веры в свои силы. Не пренебрегайте поддержкой коллег. Финансовое положение должно улучшиться.

Близнецы

Нынешний период подходит для начинаний. Вас ждут встречи с интересными людьми и выполнение многих желаний.

Рак

Многие недоразумения останутся в прошлом, отношения с коллегами и друзьями будут налаживаться. Денежные поступления вскоре позволят осуществить задуманное.

Лев

Будьте готовы к личным жертвам ради профессиональных дел или насущных интересов семьи.

Дева

Благодаря участию в коллективном проекте вы можете обеспечить себе дополнительные доходы или поддержку в делах.

Весы

Используйте возможность расширить жизненные горизонты и реализовать свои таланты. Уровень вашей деловой активности будет невероятно высок.

Скорпион

Успех на этой неделе придаст вам сил. Вы почувствуете в себе силы стать гораздо более активным и жизнерадостным человеком.

Стрелец

Цепь случайностей может изменить вашу жизнь. Не отказывайтесь от участия в делах, которые раньше казались вам сложными.

Козерог

Неплохая неделя для начала дел, которые позволят вам подняться вверх по служебной лестнице. Главное - не терять оптимизма.

Водолей

Вы будете точно прогнозировать развитие событий, в которые можете быть вовлечены. Не стоит искать традиционных решений.

Рыбы

Думайте о будущем и не бойтесь повторить опыт, который когда-то мог оказаться неудачным. Звезды обещают свою помощь.

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