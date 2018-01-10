Чай проверят на капрового жука

Новости

Ивановский зоопарк попросил накормить его елками 20:04
АвтоВАЗ пообещал сюрпризы посетителям Московского автосалона 20:00
На Кубани задержали ограбившего на 1 млн рублей ломбард мужчину 20:00
В Одесской области ограбили и разгромили православный храм 19:06
Арестован обвиняемый в поджоге тюменской многоэтажки 18:59
Минкомсвязь: За неразмещение информации в ГИС ЖКХ будут штрафовать 18:56
В Черновцах в здании Госфискальной службы Украины произошел взрыв 18:55
Над Москвой пролетит МКС на фоне Луны 18:52
Елки в Москве уберут на следующей неделе 18:50
Трамп: Межкорейский диалог может перерасти в переговоры между США и КНДР 18:45
Москвич прострелил ноги зятю 18:23
На западе Москвы произошло массовое ДТП 18:15
РФ будет отстаивать жизнеспособность СВПД по иранской программе 18:15
Под Тверью три человека погибли от алкогольного суррогата 18:14
70 поселкам Дагестана вернули электричество 18:05
ЦИК отказал так называемому президенту СССР в допуске на выборы 18:02
Установлен предельный процент содержания трансжиров в продуктах 17:49
Российские палеонтологи открыли неизвестного науке динозавра 17:48
Транспорт Москвы по большим праздникам будет работать круглосуточно 17:42
Главы МИД РФ и Ирана проводят переговоры в Москве 17:40
Саакашвили на допросе рассказал СБУ о своем "сильном желании" 17:22
В Ростове-на-Дону начали торговать воздухом 17:22
Актера Джеймса Франко обвинили в педофилии 17:15
Пробки в Москву вернутся после 15 января 17:15
БелАЗ будет продавать свою продукцию за криптовалюту 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
10.01.2018 13:01
Рубрика: Экономика

Чай проверят на капрового жука

Текст: Сергей Куликов
В Шри-Ланке началось исследование территории острова на наличие капрового жука, из-за которого были приостановлены поставки чая из этой страны.

Об этом рассказал в интервью "Российской газеты" руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт.

Эта работа ведется по инициативе российского ведомства. Ланкийская сторона дала официальные гарантии, что все возможные меры будут ею приняты. Также запланирована аккредитация заводов, упаковочных станций и складов хранения чая, предполагаемого к экспорту в Россию.
Почему русское чаепитие и чайные вчистую проиграли кофейням и барам

В конце прошлого года, напомним, были введены ограничения на ввоз в Россию растительной продукции, в том числе и чая, из Шри-Ланки. Как пояснил Данкверт, "при проведении контроля партии чая в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект - капровый жук, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза". А он является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения, повреждающий целое зерно колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур. Известны случаи, когда в странах Африки капровый жук уничтожал до 70 процентов хранимой продукции.

"Потери от заноса на территорию России капрового жука оцениваются в десятки миллиардов рублей, - говорит Данкверт. - На ликвидацию всего двух очагов капрового жука в Ставропольском крае в 1987-1989 годах пришлось потратить шесть миллионов рублей. В текущих ценах это свыше 415 миллионов". Благодаря активной позиции ланкийской стороны, ограничения на поставку чая из Шри-Ланки были сняты.

Полностью интервью с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 11 января.

Главное сегодня

ЦИК отказал шести кандидатам в допуске на выборы президента
Хакеры: Отстранение России от Олимпиады было политическим заказом
Названо место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов
Протестующие перекрыли границу Украины и Польши
Телезрителям покажут фильм про "Валаам" с участием Путина