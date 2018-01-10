Чай проверят на капрового жука

В Шри-Ланке началось исследование территории острова на наличие капрового жука, из-за которого были приостановлены поставки чая из этой страны.

Об этом рассказал в интервью "Российской газеты" руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт.

Эта работа ведется по инициативе российского ведомства. Ланкийская сторона дала официальные гарантии, что все возможные меры будут ею приняты. Также запланирована аккредитация заводов, упаковочных станций и складов хранения чая, предполагаемого к экспорту в Россию.

В конце прошлого года, напомним, были введены ограничения на ввоз в Россию растительной продукции, в том числе и чая, из Шри-Ланки. Как пояснил Данкверт, "при проведении контроля партии чая в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект - капровый жук, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза". А он является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения, повреждающий целое зерно колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур. Известны случаи, когда в странах Африки капровый жук уничтожал до 70 процентов хранимой продукции.

"Потери от заноса на территорию России капрового жука оцениваются в десятки миллиардов рублей, - говорит Данкверт. - На ликвидацию всего двух очагов капрового жука в Ставропольском крае в 1987-1989 годах пришлось потратить шесть миллионов рублей. В текущих ценах это свыше 415 миллионов". Благодаря активной позиции ланкийской стороны, ограничения на поставку чая из Шри-Ланки были сняты.

Полностью интервью с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 11 января.