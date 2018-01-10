Возможно, вскоре тех, кто не предпринимает должных мер для тушения лесных пожаров, будут наказывать рублем. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовили в Минюсте России.

Меры предусмотрены не для самих поджигателей, для них и так есть соответствующие статьи закона, а для должностных лиц. При этом предлагается штрафовать не только чиновников, но и бизнесменов, в чьей аренде находятся лесные угодья, с которых начался пожар.

В минюсте поясняют, что эти меры обусловлены тем, что "в течение нескольких лет в ряде регионов отмечается недостаточное привлечение сил и средств согласно сводным планам тушения лесных пожаров в субъектах РФ в период высокой горимости лесов.

Разработанные ведомством поправки размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 15 тыс. до 25 тыс. рублей; индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; а юрлиц - от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.