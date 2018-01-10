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10 января 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7465 (2)

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 489-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О рекламе"

Дата подписания 31 декабря 2017 г.
Опубликован 10 января 2018 г.
Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в статью 14 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2009, N 52, ст. 6430; 2011, N 30, ст. 4566; 2014, N 30, ст. 4265, 4271; N 45, ст. 6148; 2015, N 6, ст. 883) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частями 34 и 35 настоящей статьи";

2) дополнить частями 34 и 35 следующего содержания:

"34. В телепрограмме телеканала, который в соответствии с лицензией на вещание распространяется на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, дополнительная продолжительность совмещения рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" не может превышать пять процентов времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы, предусмотренной частью 3 настоящей статьи.

35. В информационных и развлекательных телепередачах телеканала, который в соответствии с лицензией на вещание распространяется на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, дополнительная продолжительность совмещения рекламы с каждой такой телепередачей способом "бегущей строки" не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в течение часа сверх продолжительности рекламы в телепрограмме, предусмотренной частями 3 и 34 настоящей статьи.".

Президент Российской Федерации

В. Путин