Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 489-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О рекламе"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в статью 14 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2009, N 52, ст. 6430; 2011, N 30, ст. 4566; 2014, N 30, ст. 4265, 4271; N 45, ст. 6148; 2015, N 6, ст. 883) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частями 34 и 35 настоящей статьи";

2) дополнить частями 34 и 35 следующего содержания:

"34. В телепрограмме телеканала, который в соответствии с лицензией на вещание распространяется на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, дополнительная продолжительность совмещения рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" не может превышать пять процентов времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы, предусмотренной частью 3 настоящей статьи.

35. В информационных и развлекательных телепередачах телеканала, который в соответствии с лицензией на вещание распространяется на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, дополнительная продолжительность совмещения рекламы с каждой такой телепередачей способом "бегущей строки" не может превышать пятнадцать процентов времени вещания в течение часа сверх продолжительности рекламы в телепрограмме, предусмотренной частями 3 и 34 настоящей статьи.".

Президент Российской Федерации

В. Путин