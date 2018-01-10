Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 492-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" и Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; N 40, ст. 3853; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; N 31, ст. 4011; 2008, N52, ст. 6235; 2009, N48, ст. 5753; 2011, N1, ст. 16; N45, ст. 6327; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7609; 2013, N 19, ст. 2326, 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; N 52, ст. 7538; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4395; N 41, ст. 5639; N48, ст. 6720; 2016, N52, ст. 7483; 2017, N 1, ст. 46; N 27, ст. 3929; N 31, ст. 4787, 4795) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных ей организаций, в том числе санаторно-курортных и оздоровительных организаций.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Используемые органами и организациями прокуратуры земельные участки, а также здания, нежилые и жилые помещения, сооружения, оборудование и другое имущество органов и организаций прокуратуры, созданное (создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных источников, являются федеральной собственностью.

Имущество, закрепленное за органами и организациями прокуратуры, в том числе имущество, входящее в жилищный фонд Российской Федерации, находится в оперативном управлении, а земельные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании.

Генеральная прокуратура Российской Федерации является уполномоченным федеральным государственным органом в сфере управления федеральным имуществом, закрепленным за органами и организациями прокуратуры, а также выступает от имени Российской Федерации при государственной регистрации права собственности Российской Федерации на объекты федеральной собственности, закрепленные за органами и организациями прокуратуры.

Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет управление и распоряжение жилищным фондом Российской Федерации, закрепленным за органами и организациями прокуратуры, в соответствии с его назначением. Порядок принятия решений о включении жилых помещений, принадлежащих органам и организациям прокуратуры на праве оперативного управления, в специализированный жилищный фонд и об исключении из него определяется Генеральным прокурором Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

2) пункт 4 статьи 44 признать утратившим силу;

3) дополнить статьей 441 следующего содержания:

"Статья 441. Обеспечение прокуроров жилыми помещениями

1. Обеспечение прокуроров жилыми помещениями с учетом совместно проживающих с ними членов их семей осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных прокуратуре Российской Федерации, путем предоставления прокурорам единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений (далее - единовременная социальная выплата).

2. Прокурорам и лицам, указанным в пункте 17 настоящей статьи, на основании их обращения либо с их согласия вместо единовременной социальной выплаты при наличии предусмотренных настоящей статьей оснований и условий ее получения могут предоставляться жилые помещения в собственность по решению Генерального прокурора Российской Федерации.

3. Единовременная социальная выплата предоставляется прокурорам, имеющим стаж службы в органах и организациях прокуратуры не менее 10 лет в календарном исчислении на должностях прокуроров, работников научных и образовательных организаций, по которым предусмотрено присвоение классных чинов, и признанным нуждающимися в жилых помещениях, один раз за весь период государственной службы, в том числе службы в органах и организациях прокуратуры.

4. В целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность нуждающимся в жилом помещении признается прокурор:

а) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

б) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспеченный общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

в) проживающий в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

г) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

д) проживающий в коммунальной квартире независимо от размера занимаемого жилого помещения;

е) проживающий в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размера занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с прокурором совершеннолетние дети, состоящие в браке.

5. При наличии у прокурора и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

6. При определении уровня обеспеченности прокуроров общей площадью жилого помещения в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность, в том числе при оценке действий, повлекших ухудшение их жилищных условий, под членами семьи понимаются лица, указанные в качестве членов семьи в Жилищном кодексе Российской Федерации.

При расчете размера единовременной социальной выплаты, а также при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, в соответствии с настоящим Федеральным законом в составе семьи прокурора учитываются супруга (супруг), состоящие в браке с прокурором или состоявшие в браке с погибшим (умершим) прокурором на день гибели (смерти), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения по основным образовательным программам.

7. При расчете размера единовременной социальной выплаты, а также при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, применяются следующие нормы предоставления площади жилого помещения:

а) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одного человека;

б) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

в) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью из трех и более человек.

8. Прокуроры имеют право на дополнительную площадь жилого помещения.

При расчете размера единовременной социальной выплаты учитывается право прокуроров на дополнительную площадь жилого помещения в размере 15 квадратных метров общей площади жилого помещения, а при предоставлении жилого помещения в собственность - в размере 20 квадратных метров общей площади жилого помещения.

При наличии у прокурора и (или) членов его семьи права на дополнительную площадь жилого помещения по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае, если прокуроры являются членами одной семьи, размеры дополнительной площади не суммируются.

9. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или жилого дома может быть предоставлено в собственность жилое помещение общей площадью, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный на основании пунктов 7 и 8 настоящей статьи с учетом права на дополнительную площадь жилого помещения, но не более чем на 9 квадратных метров общей площади жилого помещения.

10. Жилые помещения могут быть предоставлены прокурорам в собственность с их согласия с превышением размера общей площади жилого помещения, определенного на основании пунктов 7 - 9 настоящей статьи, при условии оплаты за счет собственных средств общей площади жилого помещения, превышающей этот размер, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Порядок оплаты общей площади жилого помещения, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный на основании пунктов 7 - 9 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

11. Единовременная социальная выплата предоставляется в порядке очередности исходя из даты подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

12. Прокуроры и лица, указанные в пункте 17 настоящей статьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющие трех и более детей, совместно с ними проживающих, либо награжденные нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", либо удостоенные звания Героя Российской Федерации, либо являющиеся ветеранами или инвалидами боевых действий, имеют право на предоставление единовременной социальной выплаты в первую очередь по отношению к прокурорам и лицам, указанным в пункте 17 настоящей статьи, принятым на учет в том же году.

13. Право лиц, указанных в пункте 12 настоящей статьи, на первоочередное предоставление им единовременной социальной выплаты реализуется с учетом даты подачи ими заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

14. Прокуроры, которые с намерением получить единовременную социальную выплату или жилое помещение в собственность совершили действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий.

15. К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий прокурора, относятся действия прокурора или членов его семьи, связанные:

а) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруги (супруга), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, а также детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет);

б) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями);

в) с невыполнением условий договора социального найма или договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, повлекшим выселение из жилого помещения в судебном порядке;

г) с выделением долей собственниками жилых помещений в праве общей собственности на жилые помещения;

д) с отчуждением жилых помещений или их частей.

16. Порядок расчета размера единовременной социальной выплаты и ее перечисления прокурорам и лицам, указанным в пункте 17 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.

17. Право на предоставление единовременной социальной выплаты или по решению Генерального прокурора Российской Федерации жилого помещения в собственность сохраняется за нуждающимися в жилых помещениях:

а) лицами, уволенными из органов прокуратуры с правом на пенсию, в случае признания их нуждающимися в жилых помещениях в период прохождения службы по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, за исключением лиц, уволенных в соответствии с подпунктами "б" - "е" пункта 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;

б) проживавшими совместно с прокурором членами его семьи в случае гибели (смерти) прокурора вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, независимо от стажа службы погибшего (умершего) прокурора, если указанные члены семьи признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, либо если эти основания имелись на момент гибели (смерти) прокурора и сохранились после его гибели (смерти). При этом предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность осуществляется указанным членам семьи в равных долях. За вдовами (вдовцами) прокуроров право на предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность сохраняется до повторного вступления в брак;

в) инвалидами I и II групп, которые уволены из органов прокуратуры по состоянию здоровья независимо от стажа службы и инвалидность которых наступила вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, если они признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, либо если эти основания имелись на момент их увольнения.

18. Прокурорам, не имеющим жилых помещений по месту службы, предоставляются служебные жилые помещения.

19. В целях предоставления служебного жилого помещения не имеющим жилого помещения по месту службы признается прокурор:

а) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

б) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, но не имеющий возможности ежедневно возвращаться в указанное жилое помещение в связи с удаленностью места его нахождения от места службы.

20. Состав семьи прокурора в целях предоставления служебного жилого помещения и нормы предоставления площади служебного жилого помещения определяются в соответствии с абзацем вторым пункта 6 и пунктом 7 настоящей статьи.

Основания и условия предоставления дополнительной площади служебного жилого помещения по нормам, определяемым в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи, устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации.

В случае невозможности предоставления прокурору служебного жилого помещения по установленным нормам допускается при его согласии предоставление меньшего по площади служебного жилого помещения.

21. При невозможности предоставления служебного жилого помещения прокурору, признанному не имеющим жилого помещения по месту службы, ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

22. Работники, замещающие в научных и образовательных организациях прокуратуры должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов, обеспечиваются служебными жилыми помещениями в порядке и на условиях, которые установлены пунктами 18 - 21 настоящей статьи.

23. За лицами, указанными в подпунктах "б" и "в" пункта 17 настоящей статьи, проживающими в служебных жилых помещениях, сохраняется право на проживание в таких жилых помещениях до получения ими единовременной социальной выплаты.

24. Лица, проживающие в служебных жилых помещениях, получившие в соответствии с настоящей статьей единовременную социальную выплату, сохраняют право на проживание в таких жилых помещениях в течение трех месяцев с даты предоставления единовременной социальной выплаты.

25. Порядок признания прокуроров нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилых помещений в собственность, не имеющими жилых помещений по месту службы, принятия прокуроров на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилых помещений в собственность, в качестве не имеющих жилых помещений по месту службы, ведения соответствующих видов учета и порядок принятия решений о предоставлении единовременной социальной выплаты, жилых помещений в собственность, служебных жилых помещений устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации.";

4) пункт 34 статьи 49 изложить в следующей редакции:

"34. Обеспечение военнослужащих органов военной прокуратуры и членов их семей жилыми помещениями осуществляется за счет средств федерального бюджета по нормам и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации для военнослужащих, с учетом предусмотренного пунктом 8 статьи 441 настоящего Федерального закона права прокуроров на дополнительную площадь жилого помещения в следующих размерах:

при предоставлении субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилищной субсидии), единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, при выдаче государственных жилищных сертификатов - в размере 15 квадратных метров общей площади жилого помещения;

при предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма - в размере 20 квадратных метров общей площади жилого помещения;

при предоставлении служебного жилого помещения - в соответствии с абзацем вторым пункта 20 статьи 441 настоящего Федерального закона.

При наличии права на дополнительную площадь жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации по нескольким основаниям увеличение размера общей площади жилого помещения производится по одному из них.

Ведение учета военнослужащих органов военной прокуратуры, нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда, по договору социального найма или в собственность, право на которые у них возникло с 1 января 2017 года, осуществляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.";

5) в абзаце втором статьи 54 слова "пунктах 2 - 5 и 7 статьи 44, статье" заменить словами "пунктах 2, 3, 5 и 7 статьи 44, статьях 441,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595; N46, ст. 6407; N48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N7, ст. 607; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; N 52, ст. 7542, 7550; 2015, N 41, ст. 5639; 2016, N 1, ст. 55; 2017, N 1, ст. 45, 46; N 27, ст. 3929; N 31, ст. 4787, 4795) следующие изменения:

1) части 21 - 24 статьи 35 признать утратившими силу;

2) дополнить статьей 351 следующего содержания:

"Статья 351. Обеспечение сотрудников Следственного комитета жилыми помещениями

1. Обеспечение сотрудников Следственного комитета жилыми помещениями с учетом совместно проживающих с ними членов их семей осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Следственному комитету, путем предоставления сотрудникам Следственного комитета единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений (далее - единовременная социальная выплата).

2. Сотрудникам Следственного комитета и лицам, указанным в части 21 настоящей статьи, на основании их обращения либо с их согласия вместо единовременной социальной выплаты при наличии предусмотренных настоящей статьей оснований и условий ее получения могут предоставляться жилые помещения в собственность по решению Председателя Следственного комитета.

3. Единовременная социальная выплата предоставляется сотрудникам Следственного комитета, имеющим стаж службы не менее 10 лет в календарном исчислении на должностях прокурорских работников Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и (или) сотрудников Следственного комитета и признанным нуждающимися в жилых помещениях, один раз за весь период государственной службы, в том числе службы в Следственном комитете.

4. В целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность нуждающимся в жилом помещении признается сотрудник Следственного комитета:

1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспеченный общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

3) проживающий в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

4) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) проживающий в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

6) проживающий в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником Следственного комитета совершеннолетние дети, состоящие в браке.

5. При наличии у сотрудника Следственного комитета и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

6. При определении уровня обеспеченности сотрудников Следственного комитета общей площадью жилого помещения в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность, в том числе при оценке действий, повлекших ухудшение их жилищных условий, под членами семьи понимаются лица, указанные в качестве членов семьи в Жилищном кодексе Российской Федерации.

7. При расчете размера единовременной социальной выплаты, а также при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, в соответствии с настоящим Федеральным законом в составе семьи сотрудника Следственного комитета учитываются супруг (супруга), состоящие в браке с сотрудником Следственного комитета или состоявшие в браке с погибшим (умершим) сотрудником Следственного комитета на день гибели (смерти), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения по основным образовательным программам.

8. При расчете размера единовременной социальной выплаты, а также при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого в собственность, применяются следующие нормы предоставления площади жилого помещения:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одного человека;

2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью из трех и более человек.

9. Сотрудники Следственного комитета имеют право на дополнительную площадь жилого помещения.

10. При расчете размера единовременной социальной выплаты учитывается право сотрудников Следственного комитета на дополнительную площадь жилого помещения в размере 15 квадратных метров общей площади жилого помещения, а при предоставлении жилого помещения в собственность - в размере 20 квадратных метров общей площади жилого помещения.

11. При наличии у сотрудника Следственного комитета и (или) членов его семьи права на дополнительную площадь жилого помещения по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае, если сотрудники Следственного комитета являются членами одной семьи, размеры дополнительной площади не суммируются.

12. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или жилого дома может быть предоставлено в собственность жилое помещение общей площадью, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный на основании частей 8 - 11 настоящей статьи с учетом права на дополнительную площадь жилого помещения, но не более чем на 9 квадратных метров общей площади жилого помещения.

13. Жилые помещения могут быть предоставлены сотрудникам Следственного комитета в собственность с их согласия с превышением размера общей площади жилого помещения, определенного на основании частей 8 - 12 настоящей статьи, при условии оплаты за счет собственных средств общей площади жилого помещения, превышающей этот размер, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

14. Порядок оплаты общей площади жилого помещения, превышающей размер общей площади жилого помещения, определенный на основании частей 8 - 12 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

15. Единовременная социальная выплата предоставляется в порядке очередности исходя из даты подачи заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

16. Сотрудники Следственного комитета и лица, указанные в части 21 настоящей статьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющие трех и более детей, совместно с ними проживающих, либо награжденные нагрудными знаками "Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации" и (или) "Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации", либо удостоенные звания Героя Российской Федерации, либо являющиеся ветеранами или инвалидами боевых действий, имеют право на предоставление единовременной социальной выплаты в первую очередь по отношению к сотрудникам Следственного комитета и лицам, указанным в части 21 настоящей статьи, принятым на учет в том же году.

17. Право лиц, указанных в части 16 настоящей статьи, на первоочередное предоставление им единовременной социальной выплаты реализуется с учетом даты подачи ими заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

18. Сотрудники Следственного комитета, которые с намерением получить единовременную социальную выплату или жилое помещение в собственность совершили действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий.

19. К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий сотрудника Следственного комитета, относятся действия сотрудника Следственного комитета или членов его семьи, связанные:

1) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, а также детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет);

2) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями);

3) с невыполнением условий договора социального найма или договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, повлекшим выселение из жилого помещения в судебном порядке;

4) с выделением долей собственниками жилых помещений в праве общей собственности на жилые помещения;

5) с отчуждением жилых помещений или их частей.

20. Порядок расчета размера единовременной социальной выплаты и ее перечисления сотрудникам Следственного комитета и лицам, указанным в части 21 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации.

21. Право на предоставление единовременной социальной выплаты или по решению Председателя Следственного комитета жилого помещения в собственность сохраняется за нуждающимися в жилых помещениях:

1) лицами, уволенными со службы в Следственном комитете с правом на пенсию, в случае признания их нуждающимися в жилых помещениях в период прохождения службы по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, за исключением лиц, уволенных в соответствии с пунктами 2 - 6 части 2 статьи 30 и статьей 302 настоящего Федерального закона;

2) проживавшими совместно с сотрудником Следственного комитета членами его семьи в случае гибели (смерти) сотрудника Следственного комитета вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, независимо от стажа службы погибшего (умершего) сотрудника Следственного комитета, если указанные члены семьи признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, либо если эти основания имелись на момент гибели (смерти) сотрудника Следственного комитета и сохранились после его гибели (смерти). При этом предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность осуществляется указанным членам семьи в равных долях. За вдовами (вдовцами) сотрудников Следственного комитета право на предоставление единовременной социальной выплаты или жилого помещения в собственность сохраняется до повторного вступления в брак;

3) инвалидами I и II групп, которые уволены со службы в Следственном комитете по состоянию здоровья независимо от стажа службы и инвалидность которых наступила вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, если они признаны нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, либо если эти основания имелись на момент их увольнения.

22. Сотрудникам Следственного комитета, не имеющим жилых помещений по месту службы, предоставляются служебные жилые помещения.

23. В целях предоставления служебного жилого помещения не имеющим жилого помещения по месту службы признается сотрудник Следственного комитета:

1) не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, но не имеющий возможности ежедневно возвращаться в указанное жилое помещение в связи с удаленностью места его нахождения от места службы.

24. Состав семьи сотрудника Следственного комитета в целях предоставления служебного жилого помещения и нормы предоставления площади служебного жилого помещения определяются в соответствии с частями 7 и 8 настоящей статьи.

25. Основания и условия предоставления дополнительной площади служебного жилого помещения по нормам, определяемым в соответствии с частью 10 настоящей статьи, устанавливаются Председателем Следственного комитета.

26. В случае невозможности предоставления сотруднику Следственного комитета служебного жилого помещения по установленным нормам допускается при его согласии предоставление меньшего по площади служебного жилого помещения.

27. При невозможности предоставления служебного жилого помещения сотруднику Следственного комитета, признанному не имеющим жилого помещения по месту службы, ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

28. За лицами, указанными в пунктах 2 и 3 части 21 настоящей статьи, проживающими в служебных жилых помещениях, сохраняется право на проживание в таких жилых помещениях до получения ими единовременной социальной выплаты.

29. Лица, проживающие в служебных жилых помещениях, получившие в соответствии с настоящей статьей единовременную социальную выплату, сохраняют право на проживание в таких жилых помещениях в течение трех месяцев с даты предоставления единовременной социальной выплаты.

30. Порядок признания сотрудников Следственного комитета нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилых помещений в собственность, не имеющими жилых помещений по месту службы, принятия сотрудников Следственного комитета на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилых помещений в собственность, в качестве не имеющих жилых помещений по месту службы, ведения соответствующих видов учета и порядок принятия решений о предоставлении единовременной социальной выплаты, жилых помещений в собственность, служебных жилых помещений устанавливаются Председателем Следственного комитета.";

3) в статье 40:

а) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Обеспечение военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета и членов их семей жилыми помещениями осуществляется за счет средств федерального бюджета по нормам и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации для военнослужащих, с учетом предусмотренного частями 9 и 10 статьи 351 настоящего Федерального закона права сотрудников Следственного комитета на дополнительную площадь жилого помещения в следующих размерах:

1) при предоставлении субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилищной субсидии), единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, при выдаче государственных жилищных сертификатов - в размере 15 квадратных метров общей площади жилого помещения;

2) при предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма - в размере 20 квадратных метров общей площади жилого помещения;

3) при предоставлении служебного жилого помещения - в соответствии с частью 25 статьи 351 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить частями 81 и 82 следующего содержания:

"81. При наличии права на дополнительную площадь жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации по нескольким основаниям увеличение размера общей площади жилого помещения производится по одному из них.

82. Ведение учета военнослужащих военных следственных органов Следственного комитета, нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда, по договору социального найма или в собственность, право на которые у них возникло с 1 января 2017 года, осуществляется Следственным комитетом.".

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) пункт 13 статьи 1 Федерального закона от 10 февраля 1999 года N 31-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 7, ст. 878) в части пункта 4 статьи 44;

2) абзацы шестой - девятый пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607);

3) подпункт "в" пункта 20 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 404-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 16);

4) подпункт "б" пункта 3 статьи 1 и подпункт "б" пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2930).

Статья 4

1. Действие положений Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется в том числе на лиц из числа прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, принятых на день вступления в силу настоящего Федерального закона на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (служебных жилых помещениях), а также проживающих в служебных жилых помещениях.

2. За лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, состоящими на день вступления в силу настоящего Федерального закона на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сохраняется право состоять на таком учете, в том числе в случае утраты в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона оснований, которые давали им право на получение жилых помещений.

3. За лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, проживающими в служебных жилых помещениях, сохраняется право на проживание в таких жилых помещениях в случае утраты в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона оснований, которые давали им право на проживание в служебных жилых помещениях.

Президент Российской Федерации В. Путин