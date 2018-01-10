Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 493-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4057; N 52, ст. 6951, 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 48, ст. 6638; 2016, N 1, ст. 86) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) пункт 2 после слов "государственную аккредитацию," дополнить словами "или ходатайство федеральной государственной образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке (далее - подготовительный факультет федеральной государственной образовательной организации),";

б) в пункте 7:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, обучающегося на подготовительном факультете федеральной государственной образовательной организации, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, в указанной образовательной организации.";

в абзаце втором слова "указанного в абзаце первом настоящего пункта" заменить словами "прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, в случае перевода данного иностранного гражданина в другую образовательную организацию для продолжения обучения по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, в образовательной организации, в которую он переводится для продолжения обучения. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, завершившего обучение на подготовительном факультете федеральной государственной образовательной организации, в случае его приема на обучение по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, в другую образовательную организацию продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по указанной образовательной программе в образовательной организации, в которую он принят.";

2) пункт 4 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае приема иностранного гражданина, завершившего обучение на подготовительном факультете федеральной государственной образовательной организации, на обучение по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, в другую образовательную организацию обязательства, указанные в пункте 3 настоящей статьи, возлагаются на образовательную организацию, которая принимает указанного иностранного гражданина для обучения по указанной образовательной программе и представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции гарантии в письменной форме, указанные в пункте 5 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также ходатайство о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации. В этом случае допускается продление срока временного пребывания иностранного гражданина без необходимости его выезда из Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин