Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4760, 4780, 4816) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) взиманием оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки платы в соответствии с частью 4 статьи 241 настоящего Федерального закона.";

2) статью 3 дополнить пунктами 17 - 20 следующего содержания:

"17) электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 241 настоящего Федерального закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

18) оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 241 настоящего Федерального закона требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок;

19) специализированная электронная площадка - соответствующая установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 241 настоящего Федерального закона требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

20) оператор специализированной электронной площадки - российское юридическое лицо, которое владеет специализированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 241 настоящего Федерального закона требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов специализированных электронных площадок.";

3) в статье 4:

а) в части 1:

в пункте 3 слово "неквалифицированной" заменить словом "квалифицированной";

пункт 4 признать утратившим силу;

б) в части 3:

дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) единый реестр участников закупок;";

в пункте 14 слово "каталоги" заменить словом "каталог";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

г) часть 6 после слов "по установлению порядка регистрации" дополнить словами "участников контрактной системы в сфере закупок (за исключением участников закупок)";

д) дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:

"13. В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке создается государственная информационная система, которая должна обеспечивать в том числе:

1) мониторинг доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки и хранение информации о такой доступности (работоспособности);

2) фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке;

3) хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке, в том числе информации об электронных документах, формируемых участниками контрактной системы в сфере закупок и подписанных усиленной электронной подписью, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

14. Правительством Российской Федерации в целях эксплуатации указанной в части 13 настоящей статьи государственной информационной системы:

1) определяется федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на обеспечение ее эксплуатации и развития, а также на предоставление информации, содержащейся в ней;

2) устанавливается порядок мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки;

3) устанавливается порядок фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке;

4) устанавливаются требования к ее эксплуатации, порядку формирования, хранения и использования содержащейся в ней информации, включая:

а) требования к технологическим и лингвистическим средствам, обеспечивающим сбор, обработку, хранение и использование информации, содержащейся в указанной системе;

б) требования к информационно-технологическому взаимодействию указанной системы с единой информационной системой, электронной площадкой;

в) требования к порядку и срокам хранения, а также порядку предоставления содержащейся в указанной системе информации;

г) права и обязанности лиц, являющихся получателями содержащейся в указанной системе информации;

д) порядок взаимодействия программно-аппаратных средств участников контрактной системы в сфере закупок с указанной системой;

е) требования к обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в указанной системе.";

4) статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок

1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений. Указанные заявки, окончательные предложения и электронные документы, направленные при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, обмен электронными документами осуществляется с использованием единой информационной системы.

2. Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере закупок (за исключением участников закупок, являющихся иностранными лицами) в целях настоящего Федерального закона, создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".";

5) часть 2 статьи 8 после слов "комиссий, участниками закупок" дополнить словами ", операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок";

6) в части 3 статьи 14 третье предложение изложить в следующей редакции: "В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования к его содержанию.";

7) статью 19:

а) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Установленные Правительством Российской Федерации общие правила нормирования, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, и правила нормирования, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, распространяются на Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", на определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.";

в) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" утверждают в соответствии с правилами нормирования, предусмотренными частью 4 настоящей статьи, требования к закупаемым ими и подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение их функций.";

8) в статье 21:

а) часть 8 после слов "статьи 83," дополнить словами "пунктом 3 части 2 статьи 831,";

б) часть 14 дополнить словами ", за исключением закупок, которые осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 551, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 826, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 831 и частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона и при которых внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе в соответствии с частью 15 настоящей статьи";

9) в статье 24:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. С учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений (далее также - электронные процедуры), а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 841 настоящего Федерального закона, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (далее также - закрытые электронные процедуры).";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. При осуществлении закупки путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (за исключением запросов котировок и запросов предложений, электронных процедур, закрытых электронных процедур) могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в документации о закупке отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона, размер обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявки установлено заказчиком), сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, размер обеспечения исполнения контракта. В этих случаях участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.";

10) дополнить статьей 241 следующего содержания:

"Статья 241. Особенности проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур

1. Проведение электронных процедур, закрытых электронных процедур, в том числе направление участниками закупок запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, подача участниками закупок заявок на участие в закупке, предложений о цене контракта, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление предложений о цене контракта участников закупки, формирование протоколов, заключение контракта с победителем закупки, обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, а при проведении закрытых электронных процедур на специализированной электронной площадке оператором специализированной электронной площадки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. При этом оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры на такой электронной площадке, специализированной электронной площадке соответственно.

2. Правительством Российской Федерации устанавливаются:

1) единые требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок. Такие единые требования предусматривают в том числе:

а) требования к уставному капиталу оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, в том числе к его размеру;

б) требования к раскрытию операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок информации о юридических и физических лицах, которые прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) владеют более чем одним процентом голосующих акций (долей) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки;

в) требования к раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки;

г) требования к взаимодействию электронной площадки, специализированной электронной площадки с единой информационной системой, иными государственными информационными системами, осуществляемому с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;

д) технические требования к программно-аппаратным средствам электронной площадки, специализированной электронной площадки, включая требования к обеспечению защиты информации. При этом программно-аппаратные средства электронной площадки, специализированной электронной площадки должны находиться на территории Российской Федерации;

е) требования к сохранности информации, в том числе электронных документов;

ж) требования к соглашению о функционировании электронной площадки, специализированной электронной площадки, заключаемому федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, и оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки (далее - соглашение), а также требования к обеспечению исполнения обязательств по соглашению;

2) дополнительные требования к оператору электронной площадки и функционированию электронной площадки в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Такие дополнительные требования предусматривают в том числе:

а) порядок взаимодействия оператора электронной площадки и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок;

б) требования к проведению на электронной площадке электронных процедур в соответствии с настоящим Федеральным законом;

в) порядок прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупок, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронных процедурах;

3) дополнительные требования к оператору специализированной электронной площадки и функционированию специализированной электронной площадки в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Такие дополнительные требования предусматривают в том числе:

а) порядок взаимодействия оператора специализированной электронной площадки и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, и (или) контрольного органа в сфере государственного оборонного заказа;

б) требования к проведению на специализированной электронной площадке закрытых электронных процедур в соответствии с настоящим Федеральным законом;

в) порядок прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупок, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в закрытых электронных процедурах;

4) порядок подтверждения соответствия электронной площадки, специализированной электронной площадки, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки единым требованиям к операторам электронных площадок, специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, а также дополнительным требованиям к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) другими федеральными законами;

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки для целей настоящего Федерального закона.

3. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, а также перечень операторов специализированных электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным пунктам 1 и 3 части 2 настоящей статьи. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, предусмотренным соответственно пунктами 1 и 2 или пунктами 1 и 3 части 2 настоящей статьи, а также в случае обращения оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки об исключении его из соответствующего перечня исключаются в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 2 настоящей статьи из соответствующего перечня. На электронной площадке, специализированной электронной площадке, оператор которой исключен из перечня операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, допускается проведение электронных процедур, закрытых электронных процедур, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены не позднее десяти рабочих дней со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении оператора из перечня операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок.

4. Допускается взимание платы за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре с участника соответствующей процедуры, и (или) лица, с которым заключается контракт, и (или) за проведение электронной процедуры, закрытой электронной процедуры с заказчика, если Правительством Российской Федерации установлено право операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок взимать такую плату, в том числе порядок ее взимания, а также определены предельные размеры такой платы.

5. Обмен информацией, связанной с аккредитацией на электронной площадке, специализированной электронной площадке и проведением электронных процедур, закрытых электронных процедур, между участником закупки, заказчиком, оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки осуществляется на электронной площадке, специализированной электронной площадке в форме электронных документов. Правительство Российской Федерации вправе определить типовую форму заявки на участие в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, а также вправе установить требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке. Такие типовая заявка, типовая документация обязательны для применения заказчиками и (или) участниками закупки.

6. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки.

7. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением электронной процедуры, в единой информационной системе и на электронной площадке указанная информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке. Не допускается взимание платы за предоставление доступа к такой информации.

8. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене закупки, изменений, внесенных в извещение о проведении такой закупки и (или) документацию о закупке, разъяснений положений документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, а также направляет уведомление об указанных извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, в том числе участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при регистрации в единой информационной системе.

9. При направлении оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки заказчику информации и электронных документов, полученных от участника закупки, до подведения итогов такой закупки оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участнике такой закупки, направившем указанные информацию и электронные документы, и их содержания, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

10. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направление информации и электронных документов заказчиком участнику закупки или участником закупки заказчику при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур осуществляется через электронную площадку, специализированную электронную площадку.

11. Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного взаимодействия с государственными информационными системами, в соответствии с требованиями, установленными частью 2 настоящей статьи, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных настоящим Федеральным законом, следующих документов и информации:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).

12. Информация и документы, связанные с проведением электронных процедур, закрытых электронных процедур и полученные или направленные оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

13. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны обеспечить непрерывность проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых для их проведения, равный доступ участников закупок к участию в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов.";

11) дополнить статьей 242 следующего содержания:

"Статья 242. Регистрация участников закупок в единой информационной системе и их аккредитация на электронных площадках. Единый реестр участников закупок

1. Регистрация участников закупок в единой информационной системе осуществляется в электронной форме на основании информации и документов в порядке и сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации. Информация и документы об участниках закупок, зарегистрированных в единой информационной системе, вносятся в единый реестр участников закупок.

2. Требовать для регистрации участников закупок в единой информационной системе предоставления иных информации и документов, не предусмотренных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не допускается. Не допускается взимание с участников закупки платы за регистрацию в единой информационной системе, аккредитацию на электронной площадке.

3. Не допускается регистрация офшорных компаний в единой информационной системе в качестве участников закупок.

4. Операторы электронных площадок не позднее рабочего дня, следующего после дня регистрации участника закупки в единой информационной системе, осуществляют аккредитацию такого участника на электронной площадке. Данная аккредитация осуществляется путем информационного взаимодействия электронной площадки с единой информационной системой и иными государственными информационными системами в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона. При аккредитации оператор электронной площадки не вправе требовать от участника закупки какие-либо документы и (или) информацию.

5. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на электронной площадке в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

6. Регистрация участника закупки в единой информационной системе и аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляются сроком на три года.

7. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе пройти регистрацию на новый срок в порядке, установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока регистрации.

8. Участник закупки за четыре месяца до даты окончания срока его регистрации в единой информационной системе уведомляется единой информационной системой.

9. Участник закупки не вправе подавать заявки на участие в электронных процедурах за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной системе.

10. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

11. Порядок ведения единого реестра участников закупок, в том числе внесения в него изменений, перечень информации и документов, включаемых в данный реестр, сроки размещения таких информации и документов в данном реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.";

12) в статье 30:

а) пункт 3 части 11 дополнить словами ", за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 253 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 настоящей статьи";

б) часть 3 после слов ", указанными в" дополнить словами "пункте 1";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае признания не состоявшимся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок, окончательных предложений не подано ни одной заявки, ни одного окончательного предложения или все заявки, окончательные предложения были отклонены в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, заказчик вправе отменить указанное в части 3 настоящей статьи ограничение и осуществить закупки на общих основаниях. При этом такие закупки, осуществленные на общих основаниях, не учитываются в объеме закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Закупки, которые осуществлены на основании пунктов 25 - 253 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 настоящей статьи, учитываются в объеме закупок, которые заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.";

13) в статье 31:

а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.";

б) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора) части 1 и части 11 (при наличии такого требования) настоящей статьи, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 21 настоящей статьи, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации. Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 настоящей статьи, а также при проведении электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 21 настоящей статьи.";

в) часть 81 признать утратившей силу;

г) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 настоящей статьи, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил такую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 настоящей статьи, победитель признается уклонившимся от заключения контракта.";

14) в части 1 статьи 33:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;";

б) пункт 6 после слов "статьи 83" дополнить словами ", пунктом 3 части 2 статьи 831";

15) в статье 34:

а) в части 5 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";

б) в части 7 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";

в) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. В контракт включаются обязательные условия:

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки;

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.";

г) в части 14 слова "частей 8 - 26" заменить словами "частей 8 - 25";

д) в части 16 слова "заключается контракт" заменить словами "заказчик вправе заключить контракт";

е) часть 18 изложить в следующей редакции:

"18. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.";

ж) в части 24 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки";

з) дополнить частью 29 следующего содержания:

"29. Правительство Российской Федерации вправе определить:

1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта;

2) требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.";

16) часть 2 статьи 35 дополнить предложением следующего содержания: "При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с настоящей частью определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.";

17) часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:

"1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки. При проведении электронных процедур оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене электронной процедуры с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника электронной процедуры об отмене такой процедуры. В случае отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.";

18) в статье 37:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, в составе заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с частью 3 настоящей статьи, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.";

в) часть 9 после слов "ниже начальной (максимальной) цены контракта," дополнить словами "наряду с требованиями, предусмотренными настоящей статьей,";

г) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Обоснование, указанное в части 9 настоящей статьи, представляется:

1) участником закупки, предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной заявка такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе;

2) участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такую же, как и победитель этого конкурса или аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем этого конкурса или аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.";

19) часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

"1. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и иных существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, документации о закупке и подписание контракта осуществляются заказчиком.";

20) в статье 42:

а) пункт 3 дополнить словами ", а также при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 настоящего Федерального закона указание на соответствующую часть статьи 15 настоящего Федерального закона, в соответствии с которой осуществляется закупка. При этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 настоящего Федерального закона к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях";

б) пункт 4 дополнить словами "(в случае, если такое ограничение установлено заказчиком)";

в) дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания:

"9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона;

10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;

11) информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (в случае осуществления такой закупки заказчиком).";

21) в статье 43 слова "Участник конкурса, участник аукциона, участник запроса котировок, участник запроса предложений" заменить словами "Участник закупки";

22) статью 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах

1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

3. В конкурсной документации, документации об аукционе заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок в соответствии с настоящим Федеральным законом и условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом).

4. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

5. При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона.

6. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме и электронного аукциона.

8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, возвращаются на счет участника закупки при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона прекращается блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, протокола закрытого аукциона, размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 настоящей статьи, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10. При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

11. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями настоящей статьи. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с требованиями настоящей статьи;

2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

12. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

13. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской Федерации. Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Указанные банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед участником закупки за соблюдение установленного настоящей статьей срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника закупки, в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе. Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с требованиями настоящей статьи осуществляется в электронной форме. Ответственность оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения банком требований настоящей статьи, определяется соглашением о взаимодействии оператора электронной площадки с банком.

14. При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в таких электронных процедурах на специальном счете участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных настоящей статьей, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 241 настоящего Федерального закона.

15. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 настоящего Федерального закона.

16. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе должен составлять:

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

17. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

18. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 настоящей статьи, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 настоящего Федерального закона.

19. Подачей заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

21. В случае отзыва заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе в порядке, установленном частью 17 статьи 547 и частью 9 статьи 69 настоящего Федерального закона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения указанной заявки.

22. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 545, части 6 статьи 67 настоящего Федерального закона, направляет в банк информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующей электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи блокирование денежных средств на специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в указанной процедуре.

23. В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном аукционе, оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения такого аукциона направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.

24. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 12 статьи 547, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона протокола банк на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям документации о закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 настоящей статьи.

25. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.

26. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки. Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, заключаемым участником закупки.

27. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, поданных одним участником таких закупок, комиссией по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таких закупках, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 547, пунктом 1 части 6 статьи 69 настоящего Федерального закона (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), банк на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование, в целях обеспечения последней заявки на специальном счете участника закупки.

28. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных настоящей статьей обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

29. Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе.";

23) в статье 45:

а) в пункте 1 части 2 слова "частью 13 статьи 44" заменить словами "частью 15 статьи 44";

б) часть 81 изложить в следующей редакции:

"81. Предусмотренная частью 9 настоящей статьи информация о банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, не размещается на официальном сайте, а при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских гарантий, который не размещается в единой информационной системе и на официальном сайте.";

24) часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

"2. При проведении электронных процедур проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронной процедуре и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.";

25) часть 2 статьи 48 признать утратившей силу;

26) в статье 49:

а) в части 1 слова "или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе" исключить;

б) в части 3:

в пункте 6 слова "и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов этим заявкам" исключить;

пункты 7 и 8 признать утратившими силу;

27) в пункте 13 части 1 статьи 50 слова "частей 8 - 26" заменить словами "частей 8 - 25";

28) в статье 51:

а) в части 2:

в абзаце первом слова ", или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией)" исключить;

в пункте 1:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;";

подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, в случае, если участник открытого конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких документов;";

подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе документов, предусмотренных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, услуги, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;";

пункт 2 дополнить словами "(в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона)";

в пункте 5 слово "закона);" заменить словами "закона), в случае, если заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом установлено требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе. Указанные документы не представляются казенными учреждениями;";

б) в части 4 слова "том такой заявки" заменить словами "каждый том такой заявки", дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: "На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), позволяющее определить открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка.", слова ", за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой заявки" исключить;

в) в части 6 первое предложение изложить в следующей редакции: "Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком, специализированной организацией.";

г) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.";

д) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Заказчик, специализированная организация обеспечивают сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

е) в части 12 второе предложение исключить;

29) в статье 52:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 52. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.";

в) в части 2 слова "и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе" и второе предложение исключить;

г) в части 3 слова "и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе", слова "и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов", слова "и (или) открытии указанного доступа" и слова "и (или) открытия указанного доступа" исключить;

д) в части 4 слова "и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе" и слова "и (или) открытия указанного доступа" исключить;

е) в части 6 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе", слова "или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого открывается" и слова "и открытии указанного доступа" исключить;

ж) в части 7 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе" и слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе" исключить;

з) в части 8 слова "и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе", слова "и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе" и слова "и (или) открытия указанного доступа" исключить;

30) в статье 53:

а) в части 1 слова "и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе" исключить;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, в том числе участник конкурса признан не предоставившим обеспечение такой заявки, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Не подлежит отклонению заявка на участие в конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, за исключением случая закупки товара, работы, услуги, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона.";

в) в части 12 второе предложение и слова "с указанными приложениями" исключить;

г) в части 15 слова "и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе" исключить;

31) в части 8 статьи 54 слова "частью 6 статьи 44" заменить словами "частью 8 статьи 44";

32) дополнить статьями 541 - 547 следующего содержания:

"Статья 541. Открытый конкурс в электронной форме

1. Под открытым конкурсом в электронной форме понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования.

2. Для проведения открытого конкурса в электронной форме заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную документацию.

3. Для разработки конкурсной документации заказчик вправе привлекать на основе контракта, заключенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, специализированную организацию.

Статья 542. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме

1. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещается заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным частью 1 настоящей статьи размещением.

3. В извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме наряду с информацией, предусмотренной статьей 42 настоящего Федерального закона, указываются:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса в электронной форме, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 11 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. При этом указанная дата не может приходиться на нерабочий день;

4) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

5) дата подачи участниками открытого конкурса в электронной форме окончательных предложений о цене контракта;

6) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений в единой информационной системе до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Статья 543. Конкурсная документация

1. Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, должна содержать:

1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

4) предусмотренные статьей 544 настоящего Федерального закона требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса в электронной форме, к составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к участию в открытом конкурсе в электронной форме;

5) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом;

6) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих объект закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации, с указанием количества указанных контрактов. В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и их общая начальная (максимальная) цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов;

7) порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления;

8) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом;

9) размер и условия обеспечения исполнения контракта, а также каждого контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, исходя из общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 настоящего Федерального закона;

10) информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель открытого конкурса в электронной форме или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим Федеральным законом, должен подписать контракт, условия признания победителя открытого конкурса в электронной форме или данного участника уклонившимися от заключения контракта;

11) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона.

2. Дополнительные требования к содержанию конкурсной документации при осуществлении закупок:

1) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами пенсионных накоплений устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";

2) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления устанавливаются статьей 24 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";

3) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, устанавливаются федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

3. К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

4. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

5. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме.

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

7. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого открытого конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник открытого конкурса в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.

8. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 7 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

9. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Статья 544. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме

1. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

2. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта.

3. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется участником открытого конкурса в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

4. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать:

1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме;

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации.

5. В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

6. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, в случае, если участник открытого конкурса в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов;

5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

6) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе;

7) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

7. Требовать от участника открытого конкурса в электронной форме предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 2, 4 - 6 настоящей статьи, не допускается.

8. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

9. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить данной заявке идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке идентификационного номера.

11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 241 настоящего Федерального закона;

2) подачи одним участником открытого конкурса в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

4) получения данной заявки от участника открытого конкурса в электронной форме с нарушением положений части 9 статьи 242 настоящего Федерального закона;

5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, превышающее начальную (максимальную) цену контракта или равное нулю;

6) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона.

12. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с частью 20 статьи 44 настоящего Федерального закона и частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника открытого конкурса в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

14. Участник открытого конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

15. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не предусмотренные настоящей статьей, а также частями 5 и 6 статьи 241 настоящего Федерального закона.

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме или не подано ни одной такой заявки, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

Статья 545. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме

1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией не может превышать пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта.

2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную частью 4 статьи 544 настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи.

3. Участник открытого конкурса в электронной форме не допускается к участию в открытом конкурсе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 544 настоящего Федерального закона (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия предложений участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 4 статьи 544 настоящего Федерального закона и установленным в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации;

3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта.

4. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящей статьи, не допускается.

5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

2) об идентификационных номерах заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

3) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме данного участника, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (при установлении этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме и присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией.

7. К протоколу, указанному в части 6 настоящей статьи, прилагается информация, предусмотренная пунктом 2 части 4 статьи 544 настоящего Федерального закона (при наличии такой информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме указанный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки.

8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 настоящей статьи, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся.

9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему заявку на участие в таком конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником открытого конкурса в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в открытом конкурсе в электронной форме и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме, с обоснованием этого решения, предусмотренным пунктом 3 части 6 настоящей статьи;

2) о наименьшей цене контракта, предложенной участником открытого конкурса в электронной форме, допущенным к участию в открытом конкурсе в электронной форме, без указания сведений об этом участнике;

3) о наличии среди предложений участников открытого конкурса в электронной форме, допущенных к участию в таком конкурсе, предложений о поставке товара российского происхождения в случае, если конкурсной документацией установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, без указания сведений об этих участниках;

4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене контракта.

Статья 546. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта

1. Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в электронной форме, вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. Участник открытого конкурса в электронной форме может подать только одно окончательное предложение о цене контракта.

2. Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме. Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

3. Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.

4. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, в конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей статьей.

5. В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене контракта, которое предусматривает снижение цены контракта, предложенной таким участником в соответствии с частью 2 статьи 544 настоящего Федерального закона.

6. В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме не подано окончательное предложение о цене контракта, предложение о цене контракта, поданное этим участником в соответствии с частью 2 статьи 544 настоящего Федерального закона, признается окончательным.

7. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о цене контракта оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных предложений, содержащий:

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных предложений;

2) окончательные предложения о цене контракта, поданные участниками открытого конкурса в электронной форме, с указанием идентификационных номеров заявок участников такого конкурса, времени подачи этих предложений.

Статья 547. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме

1. В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного частью 7 статьи 546 настоящего Федерального закона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, поданные участниками такого конкурса, а также документы и информацию этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона.

2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий день с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта.

3. Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

4. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7 части 6 статьи 544 настоящего Федерального закона, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной документацией;

2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 241, частями 4 и 6 статьи 544 настоящего Федерального закона, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 11 и 21 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона;

5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 544 настоящего Федерального закона, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона.

5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса в электронной форме, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с частью 9 настоящей статьи.

7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

2) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в открытом конкурсе в электронной форме были рассмотрены;

3) о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона.

8. Указанный в части 7 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. В течение одного часа с момента получения протокола, указанного в части 7 настоящей статьи, оператор электронной площадки размещает в единой информационной системе и на электронной площадке протоколы, указанные в части 6 статьи 545 настоящего Федерального закона и части 7 настоящей статьи.

9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 7 настоящей статьи, вносится информация о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся.

10. В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 настоящей статьи протоколов оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 546 настоящего Федерального закона, за исключением случая признания конкурса несостоявшимся.

11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в части 7 статьи 546 настоящего Федерального закона, конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в части 6 статьи 545 настоящего Федерального закона и части 7 настоящей статьи, присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 настоящей статьи.

12. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме должен содержать информацию:

1) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком конкурсе которых были рассмотрены;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме (с указанием ее идентификационного номера, присвоенного в соответствии с частью 10 статьи 544 настоящего Федерального закона), к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме этого участника, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

3) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

4) о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

5) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;

6) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным критериям;

7) о присвоенных заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в таком конкурсе;

8) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров;

9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников открытого конкурса в электронной форме, заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме которых присвоены первый и второй номера.

13. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, указанный в части 12 настоящей статьи, в день его подписания размещается заказчиком в единой информационной системе и направляется оператору электронной площадки.

14. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.

15. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками открытого конкурса в электронной форме в случаях, указанных в части 10 статьи 34 настоящего Федерального закона, заказчик присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации.

16. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, в том числе подавший единственную заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, после размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 12 настоящей статьи, вправе направить оператору электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса от оператора электронной площадки заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику открытого конкурса в электронной форме соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе.

17. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, за исключением участника открытого конкурса в электронной форме, заявка на участие в таком конкурсе которого получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, указанным в части 12 настоящей статьи, вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

18. Любой участник открытого конкурса в электронной форме, в том числе подавший единственную заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, вправе обжаловать результаты открытого конкурса в электронной форме в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";

33) в части 3 статьи 55 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в этом конкурсе" исключить;

34) дополнить статьей 551 следующего содержания:

"Статья 551. Последствия признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся

1. В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 544 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме подана только одна заявка:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, обязан направить заказчику обе части заявки участника такого конкурса и предложение о цене контракта, а также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона;

2) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, обязан направить уведомление участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, о признании конкурса несостоявшимся;

3) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, подписанный членами конкурсной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии или несоответствии участника открытого конкурса в электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в таком конкурсе, и поданной им заявки требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком конкурсе, и положений этой заявки, которые не соответствуют данным требованиям;

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме и поданной им заявки на участие в таком конкурсе;

4) контракт заключается с участником открытого конкурса в электронной форме, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, в соответствии с пунктом 251 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 832 настоящего Федерального закона.

2. В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 545 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения протокола, указанного в части 6 статьи 545 настоящего Федерального закона, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, а также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона, уведомление единственному участнику такого конкурса;

2) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки единственного участника на участие в открытом конкурсе в электронной форме, информации и электронных документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает эту заявку и указанные информацию и документы на предмет соответствия требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника открытого конкурса в электронной форме, подписанный членами конкурсной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника открытого конкурса в электронной форме и поданной им заявки на участие в таком конкурсе требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки на участие в таком конкурсе требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего Федерального закона и (или) законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует эта заявка, и положений этой заявки, которые не соответствуют этим требованиям;

б) решение каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении единственного участника открытого конкурса в электронной форме и поданной им заявки на участие в таком конкурсе;

3) контракт заключается с единственным участником открытого конкурса в электронной форме, если данный участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации, в соответствии с пунктом 251 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 832 настоящего Федерального закона.

3. Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся продлевает срок подачи заявок на участие в таком конкурсе на десять дней с даты размещения соответствующего извещения, если такой конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) частью 16 статьи 544 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не подано ни одной такой заявки;

2) частью 8 статьи 545 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем;

3) частью 9 статьи 547 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки.

4. Если в результате продления срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, указанным в части 3 настоящей статьи, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 832 настоящего Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 831 настоящего Федерального закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. В случае, если открытый конкурс в электронной форме признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 547 настоящего Федерального закона, в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, контракт заключается с участником этого конкурса, подавшим такую заявку в соответствии с пунктом 251 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 832 настоящего Федерального закона.

6. Положения настоящей статьи применяются к конкурсам с ограниченным участием в электронной форме, к двухэтапным конкурсам в электронной форме.";

35) в части 7 статьи 56 слова "и (или) даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе" исключить;

36) дополнить статьей 561 следующего содержания:

"Статья 561. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме

1. Под конкурсом с ограниченным участием в электронной форме понимается конкурс, при проведении которого информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, соответствующих предъявленным к участникам закупки единым требованиям и дополнительным требованиям.

2. Заказчик осуществляет закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме в случаях:

1) если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона;

2) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.

3. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, указанных в части 2 настоящей статьи, с учетом положений части 21 статьи 56 настоящего Федерального закона.

4. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

5. В отношении участников конкурса с ограниченным участием в электронной форме наряду с требованиями, установленными частью 1, частью 11 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона, предъявляются дополнительные требования, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего Федерального закона. При этом дополнительные требования не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

6. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и конкурсная документация наряду с информацией, предусмотренной статьями 542 и 543 настоящего Федерального закона, должны содержать указание на установленные в соответствии с частью 5 настоящей статьи дополнительные требования к участникам закупки.

7. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме наряду с информацией и электронными документами, предусмотренными частью 6 статьи 544 настоящего Федерального закона, должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников закупки предъявляемым к ним дополнительным требованиям в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего Федерального закона.

8. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 547 настоящего Федерального закона, а также в случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего Федерального закона.

9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме конкурсная комиссия отклонила все заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе единым требованиям и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием в электронной форме признается несостоявшимся.";

37) в статье 57:

а) в части 6 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе" исключить;

б) в части 8 слова "и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается" исключить;

38) дополнить статьей 571 следующего содержания:

"Статья 571. Особенности проведения двухэтапного конкурса в электронной форме

1. Под двухэтапным конкурсом в электронной форме понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник закупки, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе соответствующий дополнительным требованиям) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.

2. Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом при одновременном соблюдении следующих условий:

1) конкурс проводится для заключения:

а) контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции;

б) энергосервисного контракта;

в) контракта на создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности);

2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с участниками закупки.

3. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. В случае установления единых требований и дополнительных требований к участникам двухэтапного конкурса в электронной форме при проведении первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме применяются положения статьи 561 настоящего Федерального закона, касающиеся дополнительных требований, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

4. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме на первом его этапе участники такого конкурса обязаны представить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки первоначальные заявки на участие в таком конкурсе, содержащие предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта. При этом предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется.

5. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме конкурсная комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса в электронной форме конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.

6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не может превышать двадцать дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок на участие в таком конкурсе.

7. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке.

8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа такого конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), адрес электронной почты каждого участника такого конкурса, предложения в отношении объекта закупки.

9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, зафиксированным в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме, заказчик вправе уточнить условия закупки, а именно:

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При этом заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые соответствуют требованиям настоящего Федерального закона;

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, отвечающими требованиям настоящего Федерального закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупки.

10. В случае, если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме ни один участник двухэтапного конкурса в электронной форме не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник двухэтапного конкурса в электронной форме признан соответствующим указанным требованиям, такой конкурс признается несостоявшимся.

11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с частью 9 настоящей статьи, заказчик сообщает участникам двухэтапного конкурса в электронной форме в приглашениях представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме. При этом данные изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой информационной системе, в день направления указанных приглашений.

12. На втором этапе двухэтапного конкурса в электронной форме заказчик направляет всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме, принявшим участие в проведении его первого этапа, предложение представить окончательные заявки на участие в таком конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа условий закупки. При этом заказчиком устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в соответствии с положениями статьи 44 настоящего Федерального закона.

13. Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе такого конкурса.

14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме подаются участниками первого этапа такого конкурса, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с положениями настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса в электронной форме в сроки, установленные для проведения открытого конкурса в электронной форме и исчисляемые с даты рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме.

15. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей настоящему Федеральному закону и конкурсной документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.";

39) в статье 59:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Для проведения электронного аукциона заказчик разрабатывает и утверждает документацию об электронном аукционе.";

б) части 5 и 6 признать утратившими силу;

40) статью 60 признать утратившей силу;

41) статью 61 признать утратившей силу;

42) статью 62 признать утратившей силу;

43) в статье 63:

а) в части 2 слова "(цена лота)" исключить;

б) в части 3 слова "(цена лота)" исключить;

в) пункты 5 и 7 части 5 признать утратившими силу;

г) в части 6 слова "(цена лота)" исключить;

44) в пункте 12 части 1 статьи 64 слова "частей 8 - 26" заменить словами "частей 8 - 25";

45) в статье 65:

а) в части 3 слова "получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить" заменить словами "зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки";

б) в части 6 слова "(цена лота)" исключить;

46) в статье 66:

а) в части 1 слова "получившими аккредитацию на электронной площадке" заменить словами "зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.";

в) в части 5:

в пункте 1 слова "место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)" заменить словами "место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона";

пункт 2 дополнить словами "(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;";

пункт 7 дополнить словами "(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)";

г) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.";

д) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.";

е) в части 11:

в пункте 1 слова "частью 2 статьи 60" заменить словами "частью 6 статьи 241";

в пункте 4 слова "части 14 статьи 61" заменить словами "части 9 статьи 242";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона.";

ж) часть 12 после слов "в соответствии с" дополнить словами "частью 20 статьи 44 настоящего Федерального закона,";

47) в статье 67:

а) часть 2 дополнить словами ", а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок";

б) в части 6:

в пункте 1 слова "о порядковых" заменить словами "об идентификационных";

в пункте 2 слово "порядковый" заменить словом "идентификационный";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.";

в) в части 9 первое предложение изложить в следующей редакции: "В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.";

48) в статье 68:

а) в части 1 слова "аккредитованные в соответствии с настоящим параграфом" заменить словами "зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, в документации об электронном аукционе указаны цена каждой запчасти к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей статьей.";

в) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей.";

г) в части 18 слово "порядковых" заменить словом "идентификационных";

д) в части 19 слова "документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке" заменить словами "информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона";

е) в пункте 2 части 23 слова ", которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке" исключить;

49) в статье 69:

а) в части 1 слова "и документы" заменить словами ", информацию и электронные документы";

б) в части 2 второе предложение исключить;

в) в части 6:

в пункте 1 слова "пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62" заменить словами "частью 11 статьи 241";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.";

г) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 настоящего Федерального закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 настоящего Федерального закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона.";

д) во втором предложении части 8 слово "порядковых" заменить словом "идентификационных";

е) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.";

50) статью 70 признать утратившей силу;

51) в статье 71:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке" заменить словами "информацию и электронные документы, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона";

в пункте 4 слова "пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 70" заменить словами "пунктом 251 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 832";

б) в части 2:

в пункте 1 слова "документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке" заменить словами "информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона";

в пункте 4 слова "пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 70" заменить словами "пунктом 251 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 832";

в) в части 3:

в пункте 1 слова "документы участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке" заменить словами "информацию и электронные документы участников такого аукциона, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона";

в пункте 4 слова "пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 70" заменить словами "пунктом 251 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 832";

г) в части 31 слова "пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 70" заменить словами "пунктом 251 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в порядке, установленном статьей 832";

д) в части 4 слова "частью 15 статьи 70 настоящего Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом" заменить словами "частью 15 статьи 832 настоящего Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 831 настоящего Федерального закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом";

52) в статье 73:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "информация, указанная в пунктах 1 - 6 статьи 42 настоящего Федерального закона (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта), а также в пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона)" заменить словами "информация, указанная в пунктах 1 - 6 (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта), пункте 8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), пунктах 9 - 11 статьи 42 настоящего Федерального закона";

в пункте 2 слова ", в том числе подаваемой в форме электронного документа" исключить;

в пункте 3 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок" исключить;

в пункте 5 слова "частей 8 - 26" заменить словами "частей 8 - 25";

пункт 6 признать утратившим силу;

б) в части 3:

абзац первый после слов "место жительства (для физического лица)," дополнить словами "почтовый адрес участника запроса котировок,";

пункт 2 дополнить словами ", предложение о цене каждого наименования поставляемого товара в случае осуществления закупки товара";

пункт 3 после слов "настоящего Федерального закона" дополнить словами "в случае, если участник запроса котировок заявил о получении указанных преимуществ";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;";

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.";

53) в части 7 статьи 74 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок" исключить;

54) в пункте 2 части 2 статьи 75:

а) в подпункте "а" слова "пунктами 1 - 5 части 1 статьи 73" заменить словами "частью 1 статьи 73";

б) в подпункте "б" слова ", или в форме электронного документа" исключить;

55) в пункте 3 части 1 статьи 76 слова "частей 8 - 26" заменить словами "частей 8 - 25";

56) в статье 77:

а) в части 2 слова "до вскрытия конверта, или в форме электронного документа" и слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок" исключить;

б) в части 4 слова ", защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе котировок", слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок" и слова "и (или) допускать открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок" исключить;

в) часть 5 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в запросе котировок сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт вскрывается и при наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о закупке.";

57) в статье 78:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается, предложения о цене контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок котировочная комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками.";

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Любой участник запроса котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов.";

д) в части 7 слова "частью 3 статьи 73 настоящего Федерального закона" заменить словами "пунктами 1, 2, 4 - 7 (за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона) части 3 статьи 73 настоящего Федерального закона";

е) часть 8 после слов "извещением о проведении запроса котировок," дополнить словами "наименования, характеристик поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара)";

ж) в части 14 слова "по цене, предложенной" заменить словами "по цене и с указанием наименования, характеристик поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара), предложенных";

58) часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:

"2. Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 78 настоящего Федерального закона в связи с тем, что котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировокне менее чем трем его потенциальным участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги.";

59) пункт 1 части 5 статьи 80 изложить в следующей редакции:

"1) наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, а также информация, предусмотренная пунктами 1, 3 - 6 статьи 42 настоящего Федерального закона;";

60) дополнить параграфом 31 следующего содержания:

"є 31. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме

Статья 821. Проведение запроса котировок в электронной форме

1. Под запросом котировок в электронной форме понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего параграфа при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

Статья 822. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в электронной форме

1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должна содержаться следующая информация:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) информация, указанная в пунктах 1 - 6 (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта), пункте 8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), пунктах 9 - 11 статьи 42 настоящего Федерального закона;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

4) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник такого запроса, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника такого запроса уклонившимися от заключения контракта;

5) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона;

6) требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме, и исчерпывающий перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены участниками такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 11 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона.

3. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен быть приложен проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. Изменение объекта закупки не допускается. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения данные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе этот срок составлял не менее чем пять рабочих дней.

Статья 823. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене контракта. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки.

3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.

4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.

5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

1) подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 241 настоящего Федерального закона;

2) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

3) получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;

4) получения заявки от участника такого запроса с нарушением положений части 9 статьи 242 настоящего Федерального закона;

5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене контракта или содержащей предложение о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта или равной нулю;

6) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона.

7. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям, за исключением оснований, указанных в части 6 настоящей статьи, не допускается.

8. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с частью 6 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены.

9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. В случае, если указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о стране происхождения товара или о стране происхождения и производителе товара, такая декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме документов, предусмотренных настоящим подпунктом, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

4) декларация участника запроса котировок в электронной форме, которая предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки:

а) о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

б) о праве участника запроса котировок в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона в случае, если участник запроса котировок в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ (при необходимости);

в) о принадлежности участника запроса котировок в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (при необходимости).

10. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме предоставления иных информации и электронных документов, за исключением предусмотренных настоящей статьей информации и электронных документов, не допускается.

11. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе, а также информации и электронных документов участников запроса котировок в электронной форме, предусмотренных частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона.

12. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

13. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не предусмотренные частями 5 и 6 статьи 241 настоящего Федерального закона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

Статья 824. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме котировочная комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 настоящей статьи.

3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется котировочной комиссией в случае:

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 9 статьи 823 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации, за исключением информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 части 9 статьи 823 настоящего Федерального закона, кроме случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 823 настоящего Федерального закона, требованиям извещения о проведении такого запроса.

4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящей статьи, не допускается.

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами котировочной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

1) о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;

2) об идентификационных номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

3) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений настоящего Федерального закона и положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок);

4) о решении каждого присутствующего члена котировочной комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса.

6. Указанный в части 5 настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не была отклонена заказчиком, порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены контракта. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе, в которых предложена такая же цена контракта.

7. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

8. Оператор электронной площадки включает в протокол, указанный в части 5 настоящей статьи, информацию, предусмотренную частью 6 настоящей статьи, в том числе информацию о победителе запроса котировок в электронной форме, об участнике запроса котировок в электронной форме, предложившем в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, или об участнике запроса котировок в электронной форме, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок в электронной форме условий, формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и размещает его в единой информационной системе и на электронной площадке в течение одного часа с момента получения от заказчика протокола, указанного в части 5 настоящей статьи.

9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме котировочная комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Протокол, указанный в части 5 настоящей статьи, должен содержать информацию о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.

Статья 825. Заключение контракта по результатам проведения запроса котировок в электронной форме

По результатам проведения запроса котировок в электронной форме контракт заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном статьей 832 настоящего Федерального закона.

Статья 826. Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся

1. Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на четыре рабочих дня, если такой запрос признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 14 статьи 823, частью 9 статьи 824 настоящего Федерального закона. Участник запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в таком запросе которого была отклонена котировочной комиссией, вправе подать заявку на участие в таком запросе после продления срока подачи заявок на участие в таком запросе.

2. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся по основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, либо по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 832 настоящего Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить новую закупку в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся по основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме котировочной комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, контракт с данным участником заключается в соответствии с пунктом 252 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.";

61) в статье 83:

а) пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:

"8) признания повторного конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 55 настоящего Федерального закона;";

б) в части 3 слова "части 9" заменить словами "части 9 или 15";

в) в части 4:

в пункте 1 слова "и 8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона) статьи 42" заменить словами ", пунктом 8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), пунктами 9 - 11 статьи 42";

в пункте 4 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений" исключить;

пункт 8 признать утратившим силу;

г) в пункте 9 части 6 слова "частей 8 - 26" заменить словами "частей 8 - 25";

д) в части 71 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений" исключить;

е) в части 8 слова "или в форме электронного документа" и слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений" исключить;

ж) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии этих конвертов о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок. Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, или их представителям возможность присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.";

з) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и (или) документацией о проведении запроса предложений, или предоставившие недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению участник закупки в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений документов, подтверждающих право такого участника на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, в случае, если участник запроса предложений заявил о получении указанных преимуществ, или копий таких документов, а также документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копий таких документов, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.";

и) дополнить частью 101 следующего содержания:

"101. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в запросе предложений и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол проведения запроса предложений.";

к) в части 13 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений" исключить;

л) часть 15 изложить в следующей редакции:

"15. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируется в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями. Окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее условия исполнения контракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в запросе предложений. При несоблюдении участником запроса предложений данного требования окончательное предложение такого участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, первоначально поданное таким участником.";

м) в части 18 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений" исключить;

н) в части 19 слова "и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений" исключить;

о) часть 20 изложить в следующей редакции:

"20. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями. Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов.";

62) параграф 4 дополнить статьей 831 следующего содержания:

"Статья 831. Проведение запроса предложений в электронной форме

1. Под запросом предложений в электронной форме понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения и документации о проведении запроса предложений в электронной форме и победителем такого запроса признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме в случаях:

1) заключения контракта на поставки спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх;

2) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 настоящего Федерального закона. При этом в случае, если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта на основании настоящего пункта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги;

3) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения. При осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более пациентам. Указанное решение врачебной комиссии должно включаться одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона, при условии обеспечения предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивания персональных данных;

4) осуществления закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к Российской Федерации при необходимости привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг;

5) признания открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона не состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 551 и частью 4 статьи 71 настоящего Федерального закона;

6) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения такого запроса. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик вправе направить приглашения принять участие в таком запросе лицам, способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. В этом случае заказчик обязан направить приглашения принять участие в запросе предложений в электронной форме лицам, с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих проведению такого запроса, заказчиком заключались контракты в отношении тех же объектов закупок, при условии, что указанные контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. В случае проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи заказчик обязан направить приглашения принять участие в запросе предложений в электронной форме только лицам, которые являлись участниками закупок на право заключения контракта, расторжение которого осуществлено в соответствии с положениями части 9 или 15 статьи 95 настоящего Федерального закона, и в отношении заявок которых при осуществлении данных закупок не принято решение об отклонении в связи с несоответствием таких заявок требованиям настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения запроса предложений в электронной форме.

4. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должна содержаться следующая информация:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) информация, предусмотренная пунктами 1 - 7 (в случае заключения контракта в соответствии с пунктом 5 части 2 настоящей статьи), пунктом 8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), пунктами 9 - 11 статьи 42 настоящего Федерального закона;

3) требования, предъявляемые к участникам запроса предложений в электронной форме, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 11 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона;

4) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

5) дата окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

5. С момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик не вправе отменять проведение такого запроса или вносить изменения в извещение о проведении такого запроса, документацию о проведении такого запроса.

6. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик размещает в единой информационной системе утвержденную заказчиком документацию о проведении такого запроса, которая должна содержать следующую информацию:

1) информация, указанная в части 4 настоящей статьи;

2) наименование и описание объекта закупки, условий контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

3) требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и инструкция по их заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого запроса или доступа к участию в таком запросе;

4) информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона;

5) порядок проведения запроса предложений в электронной форме;

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

7) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок в соответствии с настоящим Федеральным законом;

8) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель запроса предложений в электронной форме должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений в электронной форме уклонившимся от заключения контракта;

9) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона.

7. К документации о проведении запроса предложений в электронной форме прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

8. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники такого запроса до даты и времени, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, подают заявки на участие в таком запросе. Если на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной указанной заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

9. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки и должна содержать требуемые заказчиком в документации о проведении запроса предложений в электронной форме документы и информацию, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной форме, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

2) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, или копии таких документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений в электронной форме. При этом не допускается требовать представления таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме требованиям к участникам запроса предложений в электронной форме, установленным заказчиком в документации о проведении запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника запроса предложений в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) документы, подтверждающие право участника запроса предложений в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, в случае, если участник запроса предложений в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких документов;

5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

6) документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в электронной форме, или копии таких документов. При этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона;

7) предложение участника запроса предложений в электронной форме об условиях исполнения контракта в соответствии с требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений в электронной форме;

8) декларацию о принадлежности участника запроса предложений в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

10. Требовать от участника запроса предложений в электронной форме предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частью 9 настоящей статьи, не допускается.

11. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.

12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого запроса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 241 настоящего Федерального закона;

2) подачи одним участником запроса предложений в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

4) получения данной заявки от участника запроса предложений в электронной форме с нарушением положений части 9 статьи 242 настоящего Федерального закона;

5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта или равной нулю;

6) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 11 статьи 31 настоящего Федерального закона.

14. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с частью 18 статьи 44 настоящего Федерального закона (в случае проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 5 части 2 настоящей статьи), частью 13 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

15. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в таком запросе, а также информацию и электронные документы участников запроса предложений в электронной форме, предусмотренные частью 11 статьи 241 настоящего Федерального закона.

16. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

17. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна быть подписана усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса предложений в электронной форме. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не предусмотренные настоящей частью, а также частью 5 статьи 241 настоящего Федерального закона.

18. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, или предоставившие недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, отстраняются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, и их заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных пунктом 4 части 9 настоящей статьи, а также пунктом 5 части 9 настоящей статьи, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона. Основания, по которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной форме.

19. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцениваются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме.

20. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме заказчик размещает в единой информационной системе выписку из протокола проведения запроса предложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных от участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, без указания на участника запроса предложений в электронной форме, который направил такую заявку.

21. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 20 настоящей статьи все участники запроса предложений в электронной форме или участник запроса предложений в электронной форме, подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника такого запроса, содержащее условия исполнения контракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в таком запросе. При несоблюдении участником запроса предложений в электронной форме данного требования окончательное предложение указанного участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, первоначально поданное указанным участником.

22. Если участник запроса предложений в электронной форме не направил окончательное предложение в срок, установленный частью 21 настоящей статьи, окончательными предложениями признаютсяподанные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

23. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следующий рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных предложений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе.

24. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке в день подписания итогового протокола.

25. По результатам запроса предложений в электронной форме контракт заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном статьей 832 настоящего Федерального закона.

26. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, которая признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссией только одна заявка признана соответствующей требованиям, указанным в этих извещении и документации, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 253 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.

27. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, или в случае, если комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и окончательных предложений отклонила все такие заявки в соответствии с частью 18 настоящей статьи или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 832 настоящего Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить новую закупку.";

63) дополнить параграфом 41 следующего содержания:

"є 41. Заключение контракта по результатам электронной процедуры

Статья 832. Заключение контракта по результатам электронной процедуры

1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 547, части 8 статьи 69, части 8 статьи 824, части 23 статьи 831 настоящего Федерального закона протоколов заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 544, пунктом 7 части 9 статьи 831 настоящего Федерального закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи. В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме или электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 настоящей статьи, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 настоящей статьи протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указаниемв отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 настоящей статьи, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящей статьи и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 547, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, части 13 настоящей статьи протоколов, а в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 824, части 23 статьи 831 настоящего Федерального закона протоколов.

10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 настоящего Федерального закона.

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

13. Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 настоящей статьи) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

14. В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.

15. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 настоящего Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.";

64) в статье 84:

а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) закупок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 841 настоящего Федерального закона. Перечень указанных органов, учреждений и предприятий утверждается Правительством Российской Федерации.";

б) в части 3 первое предложение дополнить словами ", за исключением закупок, предусмотренных пунктом 5 части 2 настоящей статьи";

65) дополнить статьей 841 следующего содержания:

"Статья 841. Особенности применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме

1. Под закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме понимаются закрытые электронные процедуры, при которых в соответствии с положениями статей 85 и 86 настоящего Федерального закона информация о закупках сообщается заказчиком путем направления приглашений принять участие в закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок, в порядке, определенном частью 3 настоящей статьи.

2. Закрытые электронные процедуры применяются в случаях, установленных частью 2 статьи 84 настоящего Федерального закона, при условии, что обязанность осуществления закрытых электронных процедур установлена решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 настоящей статьи.

3. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме применяются по согласованию, предусмотренному частью 3 статьи 84 настоящего Федерального закона. При проведении закрытых электронных процедур применяются положения настоящего Федерального закона о проведении электронных процедур, закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе в части порядка взаимодействия с единой информационной системой, обеспечения заявок на участие в закупках, подачи заявок на участие в закупках, порядка рассмотрения таких заявок и определения победителя, с учетом положений настоящей статьи, а также особенностей проведения закрытых электронных процедур, порядка аккредитации на специализированных электронных площадках, установленных Правительством Российской Федерации.

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за аккредитацию на специализированной электронной площадке.

5. При проведении закрытых электронных процедур денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.";

66) часть 17 статьи 85 после слов "двухэтапного конкурса" дополнить словами ", за исключением закрытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме,";

67) в части 8 статьи 86 первое предложение после слов "закрытого аукциона" дополнить словами ", за исключением закрытого аукциона в электронной форме,";

68) в части 1 статьи 87:

а) в пункте 12 слова "статьями 28 - 30" заменить словами "статьями 28 и 29";

б) в пункте 13 слова "частей 8 - 26" заменить словами "частей 8 - 25";

в) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) информация об ограничении участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае, если такое ограничение установлено заказчиком в документации о закупке, в том числе в соответствии с частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;";

г) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.";

69) в статье 88:

а) в части 2:

подпункт "а" пункта 1 после слов "место жительства (для физического лица)," дополнить словами "почтовый адрес участника закрытого аукциона,";

пункт 5 после слов "настоящего Федерального закона," дополнить словами "в случае, если участник закрытого аукциона заявил о получении указанных преимуществ,";

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, в случае, если закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в закрытом аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.";

б) в части 8 слова "частью 6 статьи 44" заменить словами "частью 8 статьи 44";

70) в статье 89:

а) часть 4 после слов "о закрытом аукционе и нормативных правовых актов," дополнить словами "а также об отклонении заявки в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона,";

б) в части 8 слова "частью 6 статьи 44" заменить словами "частью 8 статьи 44";

в) часть 9 признать утратившей силу;

71) часть 8 статьи 90 после слов "место жительства (для физического лица)" дополнить словами ", почтовый адрес";

72) статью 92 изложить в следующей редакции:

"Статья 92. Последствия признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся

Заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке и принять решение о проведении новой закупки либо по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данной функции федеральным органом исполнительной власти осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом признано несостоявшимся.";

73) в статье 93:

а) в части 1:

пункт 9 дополнить словами ", в том числе в случаях, предусмотренных частями 7 и 12 статьи 82 настоящего Федерального закона";

в пункте 24 слова "части 9 статьи 89 и" исключить;

в пункте 25 слова "электронного аукциона,", слова "частями 1 - 31 статьи 71,", слова ", или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении электронного аукциона" и слова "соответственно статьей 70 и" исключить, слова "по регулированию контрактной системы в сфере закупок;" заменить словами "по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Для целей настоящего Федерального закона участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя);";

дополнить пунктом 251 следующего содержания:

"251) признание несостоявшимися открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона в соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 551, частями 1 - 31 статьи 71 настоящего Федерального закона. При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные статьей 832 настоящего Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя);";

дополнить пунктом 252 следующего содержания:

"252) признание несостоявшимся запроса котировок в электронной форме в соответствии с частью 3 статьи 826 настоящего Федерального закона. При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные статьей 832 настоящего Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя);";

дополнить пунктом 253 следующего содержания:

"253) признание несостоявшимся запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 26 статьи 831 настоящего Федерального закона. При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные статьей 832 настоящего Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя);";

пункт 28 после слов "статьи 83" дополнить словами ", пункта 3 части 2 статьи 831";

б) в части 2 первое предложение дополнить словами "(за исключением осуществления закупки заказчиками, включенными в перечень, предусмотренный пунктом 5 части 2 статьи 84 настоящего Федерального закона)";

74) абзац первый части 9 статьи 94 после слов "Результаты отдельного этапа исполнения контракта" дополнить словами "в случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или цена контракта превышает один миллиард рублей";

75) в статье 95:

а) часть 17 после слов "статьи 83" дополнить словами ", пункта 2 части 2 статьи 831";

б) часть 26 признать утратившей силу;

76) в статье 96:

а) в части 2 слова "параграфом 3 главы 3" заменить словами "параграфами 3 и 31 главы 3", после слов "статьи 83," дополнить словами "пунктами 1, 3 и 4 части 2 статьи 831,";

б) в пункте 1 части 8 слова "государственным или муниципальным" исключить;

77) в статье 99:

а) часть 2 после слов "операторов электронных площадок" дополнить словами ", операторов специализированных электронных площадок";

б) подпункт "а" пункта 1 части 3 дополнить словами ", операторов специализированных электронных площадок";

в) в части 4 после слов "операторов электронных площадок," дополнить словами "операторов специализированных электронных площадок,", слова "электронного аукциона" заменить словами "электронной процедуры, закрытой электронной процедуры";

г) подпункт "в" пункта 2 части 5 признать утратившим силу;

д) в части 13 слова "операторов электронной площадки" заменить словами "оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки";

е) пункт 1 части 15 после слов "оператора электронной площадки" дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки", после слов "главой 6 настоящего Федерального закона" дополнить словами ", за исключением случая обжалования действий (бездействия), предусмотренного частью 151 настоящей статьи";

ж) дополнить частью 151 следующего содержания:

"151. Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указанных в пункте 1 части 15 настоящей статьи, и информация о нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок положениями документации о закупке, извещения о запросе котировок, поступившие от физического лица, которое не соответствует требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона в отношении объекта этой закупки и права и законные интересы которого не нарушены такими действиями (бездействием), положениями этих документации, извещения, рассматриваются контрольным органом в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".";

з) абзац первый части 22 после слов "оператора электронной площадки" дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки";

и) часть 26 после слов "операторы электронных площадок," дополнить словами "операторы специализированных электронных площадок,";

78) в статье 103:

а) в части 2:

пункт 7 после слов "место жительства (для физического лица)," дополнить словами "почтовый адрес поставщика (подрядчика, исполнителя),";

пункт 14 после слов "статьи 83" дополнить словами ", пунктом 3 части 2 статьи 831";

б) в части 3 слова "трех рабочих дней" заменить словами "пяти рабочих дней";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления (без взимания платы), за исключением документов и информации, предусмотренных пунктами 7 - 9, 13 - 14 части 2 настоящей статьи, при осуществлении закупок в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 84 настоящего Федерального закона.";

79) в статье 104:

а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:

"2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем юридического лица, указанного в части 2 настоящей статьи (за исключением публично-правовых образований), фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи;";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта направляет в контрольный орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также документы, свидетельствующие об уклонении победителя от заключения контракта.";

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. В случае, если участник закупки, с которым заключается контракт в случаях, предусмотренных пунктами 24, 25 - 253 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, уклонился от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты признания такого участника закупки уклонившимся от заключения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также документы, свидетельствующие об уклонении от заключения контракта.";

80) наименование главы 6 дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки";

81) в статье 105:

а) часть 1 после слов "оператора электронной площадки," дополнить словами "оператора специализированной электронной площадки,";

б) часть 2 после слов "оператора электронной площадки" дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего в порядке, установленном настоящей главой, допускается в любое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола запроса предложений, а в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания соответствующего протокола. Жалоба на положения документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок может быть подана любым участником закупки, общественным объединением, объединением юридических лиц до окончания установленного срока подачи заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, после рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений. По истечении указанных в настоящей части сроков обжалование соответствующих действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего осуществляется только в судебном порядке.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки в случае, если данные действия (бездействие) совершены при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, в любое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке, специализированной электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, закрытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, итогового протокола запроса предложений в электронной форме или протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, протокола рассмотрения заявки единственного участника на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, в электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме при признании соответствующей электронной процедуры или закрытой электронной процедуры несостоявшейся. Жалоба на положения документации и (или) извещения о проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таких процедурах. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре, обжалование данных действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, запросе предложений в электронной форме или при заключении контракта, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование данных действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, комиссии по осуществлению закупок осуществляется только в судебном порядке.";

д) в части 5 после слов "оператора электронной площадки," дополнить словами "оператора специализированной электронной площадки,", после слов "на электронной площадке," дополнить словами "специализированной электронной площадке,", слова "электронного аукциона" заменить словами "электронных процедур";

е) в части 8:

абзац первый после слов "оператора электронной площадки" дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки";

пункт 3 после слов "оператора электронной площадки," дополнить словами "оператора специализированной электронной площадки,", дополнить словами ", специализированной электронной площадке";

пункт 4 после слов "оператора электронной площадки," дополнить словами "оператора специализированной электронной площадки,";

ж) в части 17:

пункт 1 после слов "оператора электронной площадки" дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки"

пункт 2 после слов "оператора электронной площадки" дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки";

82) в статье 106:

а) часть 1 после слов "оператору электронной площадки," дополнить словами "оператору специализированной электронной площадки,";

б) часть 3 после слов "оператора электронной площадки" дополнить словами ", оператора специализированной электронной площадки";

в) часть 5 после слов "оператор электронной площадки," дополнить словами "оператор специализированной электронной площадки,", дополнить словами ", специализированной электронной площадке";

г) часть 7 после слов "оператору электронной площадки," дополнить словами "оператору специализированной электронной площадки,";

д) часть 8 после слов "оператора электронной площадки," дополнить словами "оператора специализированной электронной площадки,", после слов "оператору электронной площадки," дополнить словами "оператору специализированной электронной площадки,";

83) часть 2 статьи 107 изложить в следующей редакции:

"2. Операторы электронных площадок, операторы специализированных электронных площадок и их должностные лица за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обязаны возместить убытки, причиненные лицам в результате неправомерных действий (бездействия), в том числе по разглашению информации, полученной в ходе проведения электронных процедур.";

84) в статье 112:

а) часть 51 изложить в следующей редакции:

"51. До 31 декабря 2018 года обеспечение участников контрактной системы в сфере закупок, за исключением участников закупок, квалифицированными сертификатами ключей проверки электронных подписей и средствами электронных подписей осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.";

б) часть 52 признать утратившей силу;

в) дополнить частью 55 следующего содержания:

"55. С 1 июля 2018 года участники закупок применяют квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей для целей настоящего Федерального закона.";

г) часть 10 признать утратившей силу;

д) дополнить частью 101 следующего содержания:

"101. До даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 241 настоящего Федерального закона, закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. При этом сохраняется порядок функционирования таких площадок, ранее установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Порядок проведения электронных процедур на таких площадках должен соответствовать требованиям настоящего Федерального закона. Электронные процедуры, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 241 настоящего Федерального закона, проводятся на ранее отобранных электронных площадках. Заключение контрактов по результатам указанных процедур осуществляется на таких электронных площадках. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок вправе установить особенности прекращения функционирования ранее прошедших отбор электронных площадок, в том числе в части возврата участникам закупок денежных средств и банковских гарантий, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронных процедурах.";

е) дополнить частями 43 - 53 следующего содержания:

"43. Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд:

1) с 1 июля 2018 года вправе определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме;

2) с 1 января 2019 года определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур. При этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не вправе проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений не в электронной форме.

44. Положения части 43 настоящей статьи не распространяются на заказчиков в случае осуществления закупок, указанных в статьях 75, 76, 80, 82, 84, 93, 111 и 1111 настоящего Федерального закона.

45. Годовой объем закупок, осуществляемых в 2018 году путем проведения запроса котировок и (или) запроса котировок в электронной форме, не должен в совокупности превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

46. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется начиная с 1 января 2019 года.

47. С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на электронных площадках участники закупок для участия в электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в единой информационной системе.

48. С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных площадках осуществляется после регистрации таких участников в соответствии с требованиями статьи 242 настоящего Федерального закона.

49. С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года для участия в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, запросе котировок в электронной форме участник закупки получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 настоящего Федерального закона. Информация и документы участника закупки, получившего аккредитацию на электронной площадке, вносятся оператором электронной площадки в реестр, предусмотренный статьей 62 настоящего Федерального закона.

50. По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 настоящего Федерального закона. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.

51. По 1 января 2019 года включительно оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронной процедуры требованию, установленному пунктом 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, при его аккредитации на электронной площадке.

52. По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

53. Государственная информационная система, указанная в части 13 статьи 4 настоящего Федерального закона, фиксирует в соответствии с частями 13 и 14 статьи 4 настоящего Федерального закона действия, бездействие участников контрактной системы в сфере закупок, осуществляемые в единой информационной системе, начиная с 1 октября 2019 года.".

Статья 2

1. Признать утратившими силу:

1) пункты 25, 28, абзац третий подпункта "б" и подпункт "в" пункта 45 статьи 46 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6961);

2) подпункт "в" пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 227-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4353).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 6 апреля 2015 года N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2022);

2) пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 227-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4353).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "г" пункта 13, подпункт "а" пункта 14, подпункт "ж" пункта 77, подпункты "а" и "б" пункта 79 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 11, подпункты "а", "в" пункта 12, пункт 41 статьи 1 и часть 2 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

4. Пункт 42, подпункт "б" пункта 49 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

5. По 30 июня 2018 года включительно при проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок в порядке, действовавшем до 1 июля 2018 года. При этом блокирование, прекращение блокирования указанных денежных средств осуществляются на лицевых счетах участников закупок, которые открыты на счете оператора электронной площадки для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок.

Президент Российской Федерации

В.Путин