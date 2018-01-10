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Гафт о Державине: Умение шутить, не оскорбляя, - это искусство

Новость 10.01.2018, 13:41 | Текст: Олег Усков

82-летний Валентин Иосифович Гафт рассказал про ушедшего сегодня после тяжелой и продолжительной болезни коллегу, Народного артиста России Михаила Державина. 

Фото: Александр Яковлев/ ТАСС
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"Очень грустно и печально. С этим смириться трудно, но такова жизнь. Я Мишу очень любил за то, что он исключительно талантливый и исключительно скромный человек. Отрадно, что мы с ним современники", - приводит слова Гафта РЕН ТВ.

Он добавил, что Михаил Михайлович "мог сделать то, что никто другой сделать не мог" и "чувствовал время". "Это умение шутить, не оскорбляя, - это искусство. Без всякой пошлости, но шутить остро", - отметил артист.

По словам вдовы Державина Роксаны Бабаян, прощание пройдет 15 января в Театре сатиры, где Михаил Михайлович служил с 1968 года. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

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