Гафт о Державине: Умение шутить, не оскорбляя, - это искусство

82-летний Валентин Иосифович Гафт рассказал про ушедшего сегодня после тяжелой и продолжительной болезни коллегу, Народного артиста России Михаила Державина.

"Очень грустно и печально. С этим смириться трудно, но такова жизнь. Я Мишу очень любил за то, что он исключительно талантливый и исключительно скромный человек. Отрадно, что мы с ним современники", - приводит слова Гафта РЕН ТВ.

Он добавил, что Михаил Михайлович "мог сделать то, что никто другой сделать не мог" и "чувствовал время". "Это умение шутить, не оскорбляя, - это искусство. Без всякой пошлости, но шутить остро", - отметил артист.

По словам вдовы Державина Роксаны Бабаян, прощание пройдет 15 января в Театре сатиры, где Михаил Михайлович служил с 1968 года. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.