Стали известны дата и место прощания с Михаилом Державиным

Скончавшегося сегодня после продолжительной болезни актера Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

Планируется, что прощание с артистом пройдет 15 января в Театре сатиры. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на вдову Державина, артистку Роксану Бабаян.

"Скорее всего, его похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник. Прощание должно пройти в этот же день в Театре сатиры. Время прощания пока не определено", - цитирует агентство Бабаян.

Михаил Державин родился в 1936 году в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Восемь лет служил в Ленкоме. В 1967-м перешел в Театр на Малой Бронной. С 1968 года и до последнего работал в Московском театре сатиры.

На экранах дебютировал в 1956 году - эпизодом в мелодраме "Разные судьбы". В том же году сыграл с Бернесом и Ульяновым в революционной киноповести "Они были первыми".

Снялся в фильмах "Эффект Ромашкина", "Трое в лодке, не считая собаки", "Джамайка", "Старые клячи", "Бабник", "Моя морячка", "Настоящий мужчина", "Зимний вечер в Гаграх", "Новый Одеон", "Жених из Майами", с блеском вел телепередачи.