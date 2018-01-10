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Стали известны дата и место прощания с Михаилом Державиным

Новость 10.01.2018, 12:47 | Текст: Олег Усков

Скончавшегося сегодня после продолжительной болезни актера Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

Планируется, что прощание с артистом пройдет 15 января в Театре сатиры. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на вдову Державина, артистку Роксану Бабаян.

Фото: Александр Яковлев/ ТАСС
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"Скорее всего, его похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник. Прощание должно пройти в этот же день в Театре сатиры. Время прощания пока не определено", - цитирует агентство Бабаян.

Михаил Державин родился в 1936 году в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Восемь лет служил в Ленкоме. В 1967-м перешел в Театр на Малой Бронной. С 1968 года и до последнего работал в Московском театре сатиры.

На экранах дебютировал в 1956 году - эпизодом в мелодраме "Разные судьбы". В том же году сыграл с Бернесом и Ульяновым в революционной киноповести "Они были первыми".

Снялся в фильмах "Эффект Ромашкина", "Трое в лодке, не считая собаки", "Джамайка", "Старые клячи", "Бабник", "Моя морячка", "Настоящий мужчина", "Зимний вечер в Гаграх", "Новый Одеон", "Жених из Майами", с блеском вел телепередачи.

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