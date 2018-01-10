К концу недели температура опустится до 57 градусов

Очередная оттепель придет в Москву 11 января и серьезно уменьшит снежный покров, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Впрочем, потепление будет кратким. А дальше до 14 января в прогнозе морозы и понижение температуры до -8 градусов. Погода будет со слабым снегом, так что Старый Новый год встретим с небольшими сугробами.

Снежная погода 10 января в ряде республик Северного Кавказа. В горах Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана из-за этого лавиноопасно.

На юге стоит ветреная погода. В районе Анапы - Геленджика он будет дуть со скоростью 23 метра в секунду. В районе Новороссийска - 28 метров в секунду.

В Крыму тоже ветрено, самые сильные порывы, до 17 метров в секунду, ожидаются 12 января. Сейчас температура 4-9 градусов, но идет на понижение.

За Уралом циклон идет по югу Сибирского региона, 11-12 января он принесет сильный мокрый снег в Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай. Ветер ожидается 19-24 метра в секунду, на перевалах Республики Алтай до 28 метров в секунду.

Температура в Сибири устроит американские горки: В Омской области 11 числа потеплеет до -1 градуса, к 12 декабря похолодает местами до -19 градусов. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае температура опустится с 8-13 градусов до 17-22 градусов мороза.

Резкое похолодание приходит в Якутию. Здесь и так 38-43 градуса ниже нуля, а к 12 января похолодает до 43-48 градусов мороза. На северо-востоке региона морозы усилятся ночью до минус 57 днем до минус 55 градусов.