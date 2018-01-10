Школьники не обязаны любить уроки литературы, считает куратор Павильона Книги на ВДНХ и до недавнего времени учитель литературы Артем Новиченков. Нужно ли их заставлять читать? Заучивать стихи наизусть? И читать современную литературу в школе? Об этом мы поговорили с Артемом и действующим учителем литературы Сергеем Райским.

Любому книжному проекту сегодня не просто: в стране мало читают, а школьники тем более.

Артем Новиченков: Школьники читают достаточно, просто не те книги, которые читают их учителя. Многие учителя не берут во внимание массовую литературу, пользующуюся у подростков большим спросом - манга, фэнтези, фантастика, антиутопии, графические романы и т.д. Так что я не вижу названой проблемы. Да, у нас чтение сегодня в упадке. Увы, мы давно уже не литературоцентричная страна. Прежде стандартным каналом продвижения чтения была школа. А что предлагает школа сегодня? Русскую классику. Кино, театр, живопись мы в школе не изучаем, а литературу изучаем, она становится обязательной и из-за этого несвободной. Толстой, Достоевский, Чехов - безусловно, вершина, но до этой вершины надо еще добраться. И добраться с помощью чего-то другого, а не сразу давать ученику тексты Гоголя, которые непривыкшему глазу физически сложно читать. Зарубежная массовая литература проще, конечно, да, она не такая глубокая, как русская. Но я убежден, если вам в 15 лет нравится Ремарк и Коэльо, то, читая, вы рано или поздно, можете дойти до Толстого и Достоевского. Если будет в этом потребность.

А не в том ли миссия учителя, чтобы помочь дорасти ученику до классики?

Артем Новиченков

Артем Новиченков: Миссия любого учителя - создать комфортные условия для получения образовательных услуг. Когда тебя заставляют учить наизусть "Птицу-тройку" из Гоголя или поэму Ломоносова - это некомфортные условия. Дело здесь даже не в возрасте. А в отсутствии честного вопроса "Зачем?". Например, к "Войне и миру" я не знаю, в каком возрасте можно быть готовым. Да, есть книги не по возрасту. Но если мы идем от ученика и его потребностей, в той же "Войне и мире" очень много того, что современному подростку в 10-м классе может быть нужно, важно, а главное, полезно. Задача учителя - вытащить это из произведения, из любого. Даже за те несчастные 9-13 часов, которые даются на изучение "Войны и мира". Вот "Евгений Онегин" - идеальная книга для 9-го класса, потому что отвечает потребностям подростков.

Как вы думаете, нужна ли сегодня в школе современная литература?

Артем Новиченков: В преподавании мы опираемся якобы на опыт Советского Союза, но школьная программа по литературе в те годы была самой передовой среди всех стран. Вознесенский и шестидесятники попали в учебники уже в 1960-е годы. А если мы перейдем в страшные сталинские годы - Фурманова, Фадеева, Федина изучали, когда их романы только вышли. Школьная литература отвечала на вызовы современности. Сегодня мы хоть одного живого писателя изучаем? Раньше был один Евтушенко, но он умер. Мы изучаем интеллектуально живую литературу, но вся она написана на языке ушедших эпох. Она говорит о вечных проблемах, но редко о том, что актуально здесь и сейчас, что происходит сегодня. Виктора Пелевина можно было бы читать в школе, Владимира Сорокина - его тексты очень актуальны, рассказы Татьяны Замировской - молодой писательницы, которую мало знают. Можно посмотреть на шорт-листы премий "Нос", "Андрея Белого" и выбрать оттуда несколько имен, опираясь на потребности учеников и вкусы учителей. Ведь во многом проблема упирается в навыки учителей, они часто не знают, не интересуются этой литературой, увы. Но если даже не выходить из русской классики - почему "Война и мир", а не "Анна Каренина", почему "Обломов", а не "Обыкновенная история", почему "Гроза", а не "Волки и овцы"?

Вопрос-ответ

Как устроен Павильон Книги на ВДНХ? Это библиотека с книжным магазином?

Артем Новиченков: Мы решили отойти от слова "библиотека". У нас концептуально другое пространство. Это читальный зал, который разделен на две стилистически разные зоны: рабочая - со столами и стульями и лаунж-зона, где кресла, диваны, низкие столики, торшеры и больше растений - здесь более домашняя обстановка. У нас есть и балкон - место для тех, кто хочет побыть в одиночестве или, наоборот, почитать в компании под самым потолком. Кроме того, у нас есть кофейня, где готовят очень вкусный кофе.

Что касается литературы, в павильоне можно взять любую книгу, поработать с ней столько, сколько нужно, и если она вам понравилась, ее можно купить и забрать домой.

Прямая речь

Сергей Райский: Никогда не предугадаешь, что приохотит подростка к серьезной литературе

Сергей Райский

Считаете ли вы, что современные подростки мало читают?



Сергей Райский: Не смог найти автора, но афоризм известный: "Всякое обобщение ложно, включая и это". Нет, я так не считаю. Но и не считаю, что они много читают. Они разные. В каждом классе есть читающие много, читающие только из-под палки и не читающие совсем.

Подросток, читая комиксы, Пауло Коэльо, может в будущем обратиться к более серьезной литературе?

Сергей Райский: Каждый случай особенный, никогда не предугадаешь, что приохотит подростка к серьезной литературе. Предполагаю (но не отвечаю за это предположение как за гипотезу), что сообщества в соцсетях в этом смысле куда более действенны, чем комиксы или книжная попса. Помню, после выхода первых книг Роулинг о Гарри Поттере очень многие говорили, что эти книги приучили детей к чтению. Но ведь это не так. Были и есть читатели книг Роулинг, которые ничего, кроме "Гарри Поттера", читать не желают. Были и те, кто после "Гарри Поттера" стал читать и другие книги, но преимущественно фэнтезийные. Видимо, есть и те, кто начал с "Гарри Поттера" и потом стал активным читателем. То есть что "Гарри Поттер", что комиксы, что Коэльо - любое потенциальное начало на самом деле ни о чем не говорит.

Нужно ли изучать современную литературу в школе?

Сергей Райский: Изучать? Темы, идеи, мотивы, система образов и прочее? И шире: тенденции, направления, течения? Если и нужно, то не в большей степени, чем классику. Современную литературу в школе стоит читать и обсуждать. Это нужно делать уже потому, что дети и подростки, как правило, читают современные книги гораздо охотнее, чем классику. Работая с современной литературой, учитель, в частности, может помочь школьникам через нее прийти к тем книгам, из которых современная литература вышла.

Нужно ли заучивать длинные сложные оды Ломоносова, стихи Державина наизусть на уроках литературы? Не "насилие" ли это?

Сергей Райский: О каких "длинных сложных одах" идет речь? В учебнике для седьмого класса есть короткий фрагмент одной оды Ломоносова - и все. Да, и три тоже коротких и очень простых стихотворения Державина. И далеко не все учителя заставляют заучивать именно эти стихи. Слово "насилие" взято в кавычки, видимо, чтобы показать, что оно употреблено в особом переносном смысле. В каком? Если имеется в виду принуждение к тому, чего ученик сам не хочет делать, то ведь почти весь процесс обучения не только в школе, но и почти с самого рождения на этом построен. Поэтому вопрос следует адресовать всем тем, кто заставляет детей делать что бы то ни было: мыть руки, выключать свет, выходя из комнаты, и т.д. Если же речь в принципе о заучивании стихов наизусть как о форме работы со стихотворениями в рамках школьного курса литературы, то могу повторить свой старый пост в ЖЖ. Есть формальная сторона дела, то есть требования школьной программы по литературе: некий набор текстов надо знать. Это можно объяснять по-всякому; кроме тренировки памяти (по-моему, это очевидная польза), на мой взгляд, самый разумный вариант объяснения следующий: знание стихотворных текстов значительно изменяет к лучшему то, что мы привыкли называть культурным багажом.

Толстой и Достоевский сложны для детского восприятия?

Сергей Райский: Весь Толстой? Лев Николаевич, конечно? Нет, весь не сложен. Свою "Азбуку" он писал для крестьянских детей. Не думаю, что современных детей можно счесть неразвитыми в сравнении с крестьянскими детьми середины XIX века, так что про льва и собачку поймут. Достоевский почти ничего не написал для детей, и никто, кажется, детям его не предлагает, если не считать некоторых религиозных преподавателей, у которых дети в обязательном порядке читают рассказ "Мальчик у Христа на елке". О других случаях не слышал. Если речь о "детях" раннего подросткового периода, то повести Льва Толстого "Детство" и "Хаджи-Мурат" современному школьнику вполне по силам - при некотором напряжении мозга, разумеется. Если уж протестовать, так против "Тараса Бульбы": вот где и сложность, и психологически тяжело, да и антисемитизм зашкаливает. Если же под детьми почему-то подразумеваются старшеклассники, а под Толстым и Достоевским - "Война и мир" и "Преступление и наказание", то ответ прост: да, сложно. А кто сказал, что тексты, выбранные для изучения, должны быть простыми?